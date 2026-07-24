به گزارش ایلنا، دیدار تدارکاتی فولاد خوزستان و سپاهان در ورزشگاه اکباتان با تساوی بدون گل به پایان رسید. رزاق‌پور که در این مسابقه برای تیم حمید مطهری به میدان رفت، از فشار تمرینات بدنسازی و اهمیت این مسابقه در روند آماده‌سازی فولاد صحبت کرد.

مدافع چپ فولاد در ادامه تأیید کرد نامه رسمی پرسپولیس برای جذب او به باشگاه خوزستانی رسیده است. با این حال، مدیران فولاد پیش از این اعلام کرده بودند که قصد جدایی این بازیکن را ندارند و کادر فنی برای فصل آینده روی حضورش حساب کرده است.

* درباره دیدار دوستانه مقابل سپاهان و روند آماده‌سازی فولاد صحبت کنید.

امروز بازی بسیار خوب و پرفشاری مقابل تیم خوب سپاهان داشتیم. برگزاری چنین مسابقاتی در دوران بدنسازی می‌تواند به روند آماده‌سازی و قرار گرفتن بازیکنان در شرایط مسابقه کمک زیادی کند. ما تمرینات پرفشار و سنگینی را پشت سر گذاشته‌ایم و فکر می‌کنم فولاد جزو دو یا سه تیمی بود که زودتر از دیگران تمریناتش را آغاز کرد. فشار زیادی تحمل کرده‌ایم و به همین دلیل بدن بازیکنان در این مسابقه کمی سنگین بود، اما به نظرم بازی خوب و جانداری برگزار شد و می‌تواند برای شروع لیگ به ما کمک کند.

* در روزهای اخیر خبرهایی درباره پیشنهاد پرسپولیس به شما مطرح شده است. آیا نامه‌نگاری رسمی انجام شده؟

بله، چند بار درخواست مطرح شده و نامه رسمی هم به باشگاه رسیده است. مدیران باشگاه و اعضای کادر فنی کاملاً در جریان این موضوع هستند و آقای گرشاسبی و آقای مطهری نیز درباره آن صحبت کرده‌اند. من تابع تصمیم باشگاه هستم، چون با باشگاه خوب فولاد قرارداد دارم. از روز نخست هم به دلیل اصول حرفه‌ای در تمرینات حاضر شدم و با تمام وجود کار می‌کنم. هر اتفاقی که در آینده رخ بدهد، تمرکز من روی کارم است و تلاش می‌کنم بهترین اتفاق‌ها برای خودم و تیمی که در آن حضور دارم رقم بخورد. امیدوارم هرچه خیر است، همان اتفاق بیفتد.

* خیلی‌ها تصور می‌کردند با توجه به عملکرد چند فصل اخیر، شانس دعوت شدن به تیم ملی ایران و حضور در جام جهانی را داشته باشید. فکر می‌کنید انتقال به پرسپولیس می‌تواند مسیر شما را هموارتر کند؟

مسلماً تیمی که یک بازیکن در آن حضور دارد، قطعاً می‌تواند تأثیرگذار باشد، اما من در فهرست اولیه ۴۰ یا ۴۵ نفره تیم ملی ایران از فولاد حضور داشتم. باشگاه فولاد و کادرهای فنی که اینجا فعالیت کردند، به من کمک کردند تا به این موقعیت برسم. فکر می‌کنم این شایستگی را داشتم که دست‌کم در یکی از اردوهای تیم ملی ایران حضور داشته باشم، اما با احترام کامل به کادر فنی تیم ملی، تلاش خودم را ادامه می‌دهم. می‌خواهم در فصل آینده، فارغ از اینکه چه اتفاقی رخ می‌دهد، عملکردی داشته باشم که کادر فنی را برای دعوت از من متقاعد کند. اتفاقات گذشته تمام شده و امیدوارم در اردوها و مسابقات آینده نگاه دقیق‌تری به عملکرد بازیکنانی باشد که در لیگ نمایش‌های خوبی دارند.

* خودتان تمایل دارید برای پرسپولیس بازی کنید یا در فولاد بمانید؟

من درباره این موضوع صحبتی نکرده‌ام. شرایط حرفه‌ای ایجاب می‌کند که باشگاه‌ها با یکدیگر مذاکره کنند و من همه چیز را به مدیران و کادر فنی دو باشگاه سپرده‌ام. به عنوان یک بازیکن حرفه‌ای وظیفه دارم کارم را به بهترین شکل انجام بدهم. تا این لحظه به حضور در باشگاه فولاد افتخار می‌کنم و هر اتفاقی هم در آینده رقم بخورد، تمرکزم روی فوتبال خواهد بود. هر جا حضور داشته باشم، تلاش می‌کنم بهترین عملکردم را نشان بدهم.

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