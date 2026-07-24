تساوی بدون گل فولاد و سپاهان در تهران
تیمهای فولاد خوزستان و سپاهان در یکی از جدیترین مسابقات تدارکاتی پیشفصل خود به تساوی بدون گل رسیدند تا تقابل حمید مطهری و محرم نویدکیا برندهای نداشته باشد.
به گزارش ایلنا، دو تیم از ساعت ۱۹ در ورزشگاه پاس قوامین واقع در اکباتان به مصاف یکدیگر رفتند و با وجود تلاش بازیکنان در طول ۹۰ دقیقه، توپی از خط دروازهها عبور نکرد. حمید مطهری در این مسابقه از بیشتر بازیکنان فولاد استفاده کرد تا نفراتش در شرایط مسابقه قرار بگیرند و وضعیت فنی و بدنی آنها را ارزیابی کند.
این سومین دیدار دوستانه فولاد در برنامه آمادهسازی تابستانی بود. قرمزپوشان خوزستانی ابتدا بیباک پایتخت را با گلهای ارشیا باقری، سیدمحمد قریشی و فرشاد احمدزاده سه بر صفر شکست دادند و سپس مقابل خیبر خرمآباد به تساوی یک بر یک رسیدند. احمدزاده تک گل فولاد در بازی دوم را نیز به ثمر رسانده بود.
شاگردان مطهری با احتساب تساوی برابر سپاهان، در سه مسابقه تدارکاتی خود یک پیروزی و دو تساوی به دست آوردهاند، چهار گل زدهاند و تنها یک بار دروازهشان باز شده است. بازی با سپاهان نسبت به دو محک قبلی، آزمون دشوارتری برای بررسی هماهنگی خط دفاعی و عملکرد بازیکنان جدید فولاد بود.
در طرف مقابل، سپاهان نیز تمرینات پیشفصل را زیر نظر محرم نویدکیا دنبال میکند. طلاییپوشان با ترکیبی از بازیکنان باتجربه و نفرات جوان آکادمی برای فصل جدید آماده میشوند و در هفتههای اخیر با بازگشت تعدادی از بازیکنان مصدوم، گزینههای بیشتری در بخش هجومی در اختیار کادر فنی قرار گرفته است.
نویدکیا نیز از مسابقه مقابل فولاد برای بررسی شرایط بازیکنان و سنجش میزان پیشرفت برنامههای تاکتیکی تیمش استفاده کرد. پایان بدون گل این دیدار باعث شد دو تیم بدون شکست زمین را ترک کنند و با شناخت بیشتری از وضعیت فعلی خود، برنامههای آمادهسازی برای شروع فصل جدید را ادامه بدهند.