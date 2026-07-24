پیرلو در یک قدمی نیمکت ایتالیا
پس از منتفی شدن حضور پپ گواردیولا در تیم ملی ایتالیا، فدراسیون فوتبال این کشور مذاکرات با آندرهآ پیرلو را وارد مرحله نهایی کرده و این مربی در آستانه هدایت آتزوری با قراردادی بلندمدت قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا، با بسته شدن پرونده حضور پپ گواردیولا روی نیمکت تیم ملی ایتالیا، مدیران جدید فوتبال این کشور تمام تمرکز خود را روی انتخاب آندرهآ پیرلو قرار دادهاند؛ گزینهای که از ابتدا بهعنوان یکی از اصلیترین چهرههای پروژه بازسازی آتزوری مطرح بود.
پائولو مالدینی و لئوناردو در نشست اخیر مجمع سریآ تأکید کردند که سرمربی آینده تیم ملی باید یا بهترین گزینه از نظر فنی باشد یا از لحاظ نگرش، فلسفه فوتبالی و شیوه مدیریت، هماهنگی کاملی با برنامههای فدراسیون داشته باشد. بر همین اساس، پیرلو بیش از سایر گزینهها با دیدگاه مدیران فوتبال ایتالیا همخوانی دارد.
بر اساس گزارش گاتزتا دلو اسپورت، انتخاب پیرلو بخشی از پروژهای بلندمدت برای تحول در فوتبال ایتالیاست. مدیران فدراسیون معتقدند همکاری با مربیان باتجربهای مانند آنتونیو کونته یا روبرتو مانچینی، با توجه به استقلال فنی این مربیان، چندان با ساختار جدید مدیریتی همخوانی ندارد. به همین دلیل، ترجیح دادهاند هدایت تیم ملی را به مربی جوانتری بسپارند که به فوتبال مدرن اعتقاد داشته باشد و آمادگی همکاری نزدیک با مدیران فنی را داشته باشد.
اگرچه کارنامه مربیگری پیرلو تاکنون فراز و نشیبهایی داشته، اما مالدینی همچنان به دانش فنی و نگاه فوتبالی او اعتقاد دارد و حاضر است برای اجرای این پروژه روی اسطوره سابق آتزوری سرمایهگذاری کند.
در سالهای گذشته برخی کارشناسان درباره توانایی پیرلو در مدیریت رختکن تیمهای بزرگ تردیدهایی مطرح کرده بودند؛ موضوعی که در صورت نهایی شدن این انتصاب، یکی از چالشهای مهم او در تیم ملی ایتالیا خواهد بود. با این حال، مالدینی و لئوناردو که از سوی رئیس فدراسیون اختیارات گستردهای در تصمیمگیریهای فنی دریافت کردهاند، آماده حمایت کامل از سرمربی آینده تیم ملی هستند.
گزارشها حاکی از آن است که مذاکرات میان دو طرف در هفتههای اخیر ادامه داشته و پیرلو نیز برای پذیرش این مسئولیت اعلام آمادگی کرده است. پس از منتفی شدن حضور گواردیولا، انتظار میرود گفتوگوهای نهایی درباره جزئیات قرارداد با سرعت بیشتری دنبال شود.
قرار است سهشنبه آینده نشست شورای فدرال فوتبال ایتالیا برگزار شود؛ جلسهای که اگرچه نقش تصمیمگیری نهایی درباره انتخاب سرمربی را ندارد، اما میتواند زمان مناسبی برای اعلام رسمی انتصاب آندرهآ پیرلو باشد.
بر اساس این گزارش، قرارداد پیشنهادی پیرلو تا پایان جام جهانی ۲۰۳۰ تنظیم شده است. با این حال، مدیران فوتبال ایتالیا برنامهای فراتر از این بازه زمانی در ذهن دارند و هدف خود را اجرای طرحی هشت تا ۱۰ ساله برای بازسازی فوتبال این کشور از ردههای پایه عنوان کردهاند.
همچنین پیشبینی میشود پیرلو سالانه حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار یورو دستمزد دریافت کند؛ رقمی کمتر از پیشنهاد دو میلیون یورویی روبرتو مانچینی. با این وجود، فدراسیون فوتبال ایتالیا امیدوار است در صورت دستیابی به موفقیتهای بزرگ، شرایط برای افزایش دستمزد سرمربی جدید فراهم شود.
در صورتی که اتفاق غیرمنتظرهای رخ ندهد، آندرهآ پیرلو طی روزهای آینده بهطور رسمی هدایت تیم ملی ایتالیا را برعهده خواهد گرفت و پروژه جدید آتزوری با حضور یکی از اسطورههای فوتبال این کشور آغاز میشود.