رد پیشنهاد آتزوری
پاسخ منفی پپ گواردیولا به پائولو مالدینی
پپ گواردیولا پس از جلسه با پائولو مالدینی، پیشنهاد هدایت تیم ملی ایتالیا را رد کرد تا بر تصمیم خود مبنی بر استراحت و دوری طولانیمدت از دنیای مربیگری پایبند بماند.
به گزارش ایلنا، پپ گواردیولا پس از مذاکرات مستقیم با پائولو مالدینی، مدیر فنی تازه منصوب شده، پیشنهاد فدراسیون فوتبال ایتالیا (FIGC) برای هدایت تیم ملی این کشور را به صورت رسمی رد کرده است. سرمربی کاتالانی پس از تصمیم به کنارهگیری از سیتی در پی یک دوره پرافتخار ده ساله، این پیشنهاد را به طور جدی مورد بررسی قرار داده بود. در نهایت، گواردیولا تصمیم گرفت به برنامه اولیه خود مبنی بر سپری کردن یک دوره استراحت و دوری از مربیگری برای گذراندن زمان باکیفیت در کنار خانوادهاش وفادار بماند.
«احساس میکنم آمادگیاش را ندارم»
فراتر از تمایل به استراحت، گواردیولا تردیدهایی در مورد ماهیت مربیگری در رده ملی داشت؛ چرا که این شغل به جای فعالیت روزانه در کنار زمین، به شدت متکی بر استعدادیابی از راه دور است. او بر اخلاق حرفهای خود مبنی بر الزامِ تعهد ۱۰۰ درصدی در هر پستی تاکید کرد، در حالی که به رابطه نزدیک و احترام عمیق خود برای مالدینی — که یک پروژه بلندمدت را به او ارائه کرده بود — اذعان داشت. طبق نقل قول منتشر شده در گازتا، این مربی ۵۵ ساله اظهار داشت: «ممنونم، این باعث افتخار من است، اما در حال حاضر احساس میکنم آمادگیاش را ندارم.»
سرمربی سابق سیتی با توضیح بیشتر در مورد استانداردهای سختگیرانهای که برای خود تعیین میکند، افزود: «اگر کاری را انجام دهم، آن را ۱۰۰ درصد انجام میدهم.»
هدفگذاری فدراسیون برای چشمانداز بلندمدت
مالدینی در کنار لئوناردو به عنوان مشاور، یک پروژه جاهطلبانه هشت تا ده ساله را با هدف بازسازی بنیادهای فوتبال ایتالیا ارائه کرده بودند. با رد محترمانه این پیشنهاد که باعث شد شرایط مالی حتی مورد بحث قرار نگیرد، فدراسیون فوتبال ایتالیا بلافاصله به سراغ برنامههای جایگزین رفت. گازتا گزارش میدهد که آندرهآ پیرلو، اسطوره فوتبال ایتالیا، اکنون به عنوان گزینه اصلی و ایدهآل برای معرفی یک ساختار تاکتیکی تازه برای آتزوری مطرح شده است.
تلاش آتزوری برای انتخابی سریع
فدراسیون فوتبال ایتالیا باید سریعاً دست به کار شود تا انتصاب پیرلو را پیش از آغاز رقابتهای لیگ ملتها طی هشت هفته آینده نهایی کند. سرمربی جدید با ماموریت دشوار ایجاد یک هویت تاکتیکی متمایز پیش از آغاز مسابقات انتخابی یورو ۲۰۲۸ و جام جهانی ۲۰۳۰ روبروست. در همین حال، گواردیولا از دوران استراحت خود لذت خواهد برد و منتظر فرصت مناسب خواهد ماند تا در صورت تصمیمگیری، در آینده به مربیگری باشگاهی بازگردد.