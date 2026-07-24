خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پاسخ منفی آنچلوتی به آتزوری

اسطوره ایتالیایی، جانشین محتمل پپ گواردیولا

اسطوره ایتالیایی، جانشین محتمل پپ گواردیولا
کد خبر : 1817735
لینک کوتاه کپی شد.

در روزهایی که فوتبال ایتالیا پس از سال‌ها بحران در حال ترمیم زخم‌های خود است، کارلو آنچلوتی پیشنهاد هدایت تیم ملی کشورش را رد کرد.

به گزارش ایلنا، «انقلاب» مورد انتظار در فوتبال ایتالیا همچنان در انتظار آغاز واقعی خود است. تشکیل تیم مدیریتی جدید در فدراسیون فوتبال ایتالیا به رهبری جیووانی مالاگو رئیس فدراسیون، پائولو مالدینی مدیر فنی و لئوناردو به عنوان مشاور، پیچیده شده است؛ چرا که جستجو برای یافتن سرمربی شایسته جهت هدایت این مرحله از بازسازی همچنان ادامه دارد.

اسطوره ایتالیایی، جانشین محتمل پپ گواردیولا

پروژه بزرگ مالدینی و مالاگو؛ رؤیاپردازی با نام‌های بزرگ

روزنامه فرانسوی «اکیپ» روز پنج‌شنبه گزارش داد که پپ گواردیولا بزرگ‌ترین رؤیای مالاگو و مالدینی است؛ مدیرانی که هفته گذشته در بارسلونا با سرمربی سابق منچسترسیتی دیدار کردند. فدراسیون فوتبال ایتالیا همچنان در حال بررسی بیش از یک گزینه برای هدایت تیم ملی در مرحله پیش‌رو است.

مالدینی هنگام ورود به جلسه لیگ ایتالیا گفت: «من هیچ اطلاعاتی ندارم که در این باره به شما بدهم. شما یکی از اهداف ما را شناسایی کرده‌اید، اما ما با آنچلوتی نیز صحبت کردیم. مهم این است که با بهترین‌ها شروع کنیم و سپس ببینیم آیا آن‌ها علاقه‌مند هستند یا خیر.»

این روزنامه افزود که کارلو آنچلوتی به دلیل قراردادش با تیم ملی برزیل این پیشنهاد را رد کرده است، در حالی که انتظار می‌رود گواردیولا طی روزهای آینده تکلیف وضعیت خود را مشخص کند.

برعهده گرفتن هدایت ایتالیا می‌تواند به معنای کاهش چشمگیر دستمزد برای گواردیولا باشد؛ کسی که در منچسترسیتی سالانه ۲۳ میلیون یورو درآمد داشت.

با این حال مالدینی اشاره کرد که «این مسئله مالی نیست» بلکه یک انتخاب برای زندگی است، به ویژه که این سرمربی کاتالانی بیش از یک بار بر تمایل خود برای اختصاص دادن بخشی از زمانش به خود و خانواده‌اش در بارسلونا تأکید کرده است.

اسطوره ایتالیایی، جانشین محتمل پپ گواردیولا

گزینه‌های جانشین روی میز فدراسیون

نشریه «اکیپ» اشاره کرد در صورتی که گواردیولا پاسخ منفی بدهد، مالدینی ارزش بالایی برای آندرئا پیرلو قائل است و باور دارد او می‌تواند تغییرات مورد نظر را تجسم ببخشد.

این اشتیاق برای پیرلو — که شروع مربیگری‌اش چندان چشمگیر نبود — با اجماع کامل در داخل فدراسیون فوتبال ایتالیا همراه نیست.

در همین حال، مالاگو به روبرتو مانچینی نزدیک است، اگرچه برخی از مسئولان، نحوه جدایی او از ایتالیا در سال ۲۰۲۳ برای هدایت عربستان سعودی را خوشایند ندانستند. باشگاه‌ها نیز برای انتصاب انتونیو کونته فشار می‌آورند؛ گزینه‌ای که البته مورد علاقه مالدینی نیست.

این روزنامه در پایان نتیجه‌گیری کرد که سناریوی انتخاب سرمربی جدید همچنان کاملاً باز و مبهم باقی مانده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل