اسطوره ایتالیایی، جانشین محتمل پپ گواردیولا

به گزارش ایلنا، «انقلاب» مورد انتظار در فوتبال ایتالیا همچنان در انتظار آغاز واقعی خود است. تشکیل تیم مدیریتی جدید در فدراسیون فوتبال ایتالیا به رهبری جیووانی مالاگو رئیس فدراسیون، پائولو مالدینی مدیر فنی و لئوناردو به عنوان مشاور، پیچیده شده است؛ چرا که جستجو برای یافتن سرمربی شایسته جهت هدایت این مرحله از بازسازی همچنان ادامه دارد.

پروژه بزرگ مالدینی و مالاگو؛ رؤیاپردازی با نام‌های بزرگ

روزنامه فرانسوی «اکیپ» روز پنج‌شنبه گزارش داد که پپ گواردیولا بزرگ‌ترین رؤیای مالاگو و مالدینی است؛ مدیرانی که هفته گذشته در بارسلونا با سرمربی سابق منچسترسیتی دیدار کردند. فدراسیون فوتبال ایتالیا همچنان در حال بررسی بیش از یک گزینه برای هدایت تیم ملی در مرحله پیش‌رو است.

مالدینی هنگام ورود به جلسه لیگ ایتالیا گفت: «من هیچ اطلاعاتی ندارم که در این باره به شما بدهم. شما یکی از اهداف ما را شناسایی کرده‌اید، اما ما با آنچلوتی نیز صحبت کردیم. مهم این است که با بهترین‌ها شروع کنیم و سپس ببینیم آیا آن‌ها علاقه‌مند هستند یا خیر.»

این روزنامه افزود که کارلو آنچلوتی به دلیل قراردادش با تیم ملی برزیل این پیشنهاد را رد کرده است، در حالی که انتظار می‌رود گواردیولا طی روزهای آینده تکلیف وضعیت خود را مشخص کند.

برعهده گرفتن هدایت ایتالیا می‌تواند به معنای کاهش چشمگیر دستمزد برای گواردیولا باشد؛ کسی که در منچسترسیتی سالانه ۲۳ میلیون یورو درآمد داشت.

با این حال مالدینی اشاره کرد که «این مسئله مالی نیست» بلکه یک انتخاب برای زندگی است، به ویژه که این سرمربی کاتالانی بیش از یک بار بر تمایل خود برای اختصاص دادن بخشی از زمانش به خود و خانواده‌اش در بارسلونا تأکید کرده است.

گزینه‌های جانشین روی میز فدراسیون

نشریه «اکیپ» اشاره کرد در صورتی که گواردیولا پاسخ منفی بدهد، مالدینی ارزش بالایی برای آندرئا پیرلو قائل است و باور دارد او می‌تواند تغییرات مورد نظر را تجسم ببخشد.

این اشتیاق برای پیرلو — که شروع مربیگری‌اش چندان چشمگیر نبود — با اجماع کامل در داخل فدراسیون فوتبال ایتالیا همراه نیست.

در همین حال، مالاگو به روبرتو مانچینی نزدیک است، اگرچه برخی از مسئولان، نحوه جدایی او از ایتالیا در سال ۲۰۲۳ برای هدایت عربستان سعودی را خوشایند ندانستند. باشگاه‌ها نیز برای انتصاب انتونیو کونته فشار می‌آورند؛ گزینه‌ای که البته مورد علاقه مالدینی نیست.

این روزنامه در پایان نتیجه‌گیری کرد که سناریوی انتخاب سرمربی جدید همچنان کاملاً باز و مبهم باقی مانده است.

انتهای پیام/