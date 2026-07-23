فوری: خرید جدید پرسپولیس باز هم از گلگهر آمد
در جدیدترین اقدام نقل و انتقالاتی، پرسپولیسیها بار دیگر از گلگهر خرید داشتند و اینبار پوریا لطیفیفر را جذب کردند.
به گزارش ایلنا، باشگاه پرسپولیس در ادامه فعالیتهای خود در پنجره نقلوانتقالات، یک بازیکن دیگر را از گلگهر سیرجان به خدمت گرفت.
سرخپوشان این بار با پوریا لطیفیفر به توافق رسیدند و این بازیکن با عقد قرارداد، رسماً به جمع شاگردان پرسپولیس اضافه شد.
این دومین خرید پرسپولیس از گلگهر در جریان نقلوانتقالات اخیر محسوب میشود و نشان میدهد کادر فنی و مدیران باشگاه نگاه ویژهای به بازیکنان این تیم دارند.