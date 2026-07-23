به گزارش ایلنا، باشگاه پرسپولیس در ادامه فعالیت‌های خود در پنجره نقل‌وانتقالات، یک بازیکن دیگر را از گل‌گهر سیرجان به خدمت گرفت.

سرخ‌پوشان این بار با پوریا لطیفی‌فر به توافق رسیدند و این بازیکن با عقد قرارداد، رسماً به جمع شاگردان پرسپولیس اضافه شد.

این دومین خرید پرسپولیس از گل‌گهر در جریان نقل‌وانتقالات اخیر محسوب می‌شود و نشان می‌دهد کادر فنی و مدیران باشگاه نگاه ویژه‌ای به بازیکنان این تیم دارند.

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