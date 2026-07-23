پرسپولیس به ترکیه رسید

به گزارش ایلنا، کاروان تیم پرسپولیس ساعتی پیش در حالی به ارزروم رسید که قرار است برنامه تمرینی این تیم از فردا آغاز شود و تا ۱۲ روز ادامه خواهد داشت. همچنین پرسپولیس سه بازی دوستانه را در دستور کار خود دارد که البته هنوز حریفان این تیم نهایی نشده‌اند.

مرتضی پورعلی‌گنجی و امین کاظمیان از بازیکنان تحت قرارداد پرسپولیس هستند که در این اردو سرخپوشان را همراهی نکرده‌اند و تلاش‌ها برای جدایی آنها و نحوه این موضوع ادامه دارد.

همچنین در روزهای آینده ۵ بازیکن جدید پرسپولیس به تیم ملحق خواهند شد. پوریا شهرابادی، مهدی زارع و سه بازیکن دیگر نفراتی هستند که به تیم می‌پیوندند.

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