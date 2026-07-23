پرسپولیس به ترکیه رسید
کاروان تیم پرسپولیس در هتل محل اقامت مستقر شد.
به گزارش ایلنا، کاروان تیم پرسپولیس ساعتی پیش در حالی به ارزروم رسید که قرار است برنامه تمرینی این تیم از فردا آغاز شود و تا ۱۲ روز ادامه خواهد داشت. همچنین پرسپولیس سه بازی دوستانه را در دستور کار خود دارد که البته هنوز حریفان این تیم نهایی نشدهاند.
مرتضی پورعلیگنجی و امین کاظمیان از بازیکنان تحت قرارداد پرسپولیس هستند که در این اردو سرخپوشان را همراهی نکردهاند و تلاشها برای جدایی آنها و نحوه این موضوع ادامه دارد.
همچنین در روزهای آینده ۵ بازیکن جدید پرسپولیس به تیم ملحق خواهند شد. پوریا شهرابادی، مهدی زارع و سه بازیکن دیگر نفراتی هستند که به تیم میپیوندند.