پنجره استقلال در آستانه باز شدن
آبیهای دیار کارون در حال برداشتن آخرین قدمها برای پرداخت بدهیهای خود و باز کردن پنجره هستند.
به کزارش ایلنا، باشگاه استقلال خوزستان با توافق برای پرداخت مطالبات تیوی بیفوما و کاینا نونس، بخش دیگری از موانع موجود برای باز شدن پنجره نقلوانتقالات خود را برطرف کرد و حالا تسویه با دیمیتریس و ساویو در دستور کار مدیران این باشگاه قرار دارد.
اعضای هیئتمدیره و بهنام ابوالقاسمپور، مدیرعامل استقلال خوزستان در کنار کمکهای محسن سیفی مدیرعامل بانک ملی، طی هفتههای اخیر تلاش گستردهای برای تأمین منابع مالی و پرداخت بدهیهای انباشته خارجی داشتهاند. این بدهیها که از فصول گذشته بر جای مانده، باعث ثبت چند محدودیت نقلوانتقالاتی برای آبیپوشان خوزستانی شده بود و اکنون بخش قابل توجهی از آنها پرداخت شده است.
براساس توافق انجامشده با تیوی بیفوما، قرار است در مرحله نخست ۴۰ هزار دلار از مطالبات این بازیکن سابق استقلال خوزستان پرداخت شود و باقیمانده طلب او نیز ۱۲ روز بعد در اختیارش قرار بگیرد. باشگاه همچنین با کاینا نونس به توافق رسیده و پرداخت طلب ۱۱۰ هزار دلاری این بازیکن برای روز شنبه برنامهریزی شده است.
استقلال خوزستان پیش از این نیز مطالبات میودراگ بوژوویچ، سرمربی سابق تیم، و دو دستیار او را به طور کامل پرداخت کرده بود. مدیران باشگاه برای تسویه این بخش حدود ۲۴۰ هزار دلار هزینه کردند و توانستند رضایت اعضای پیشین کادرفنی را دریافت کنند.
با انجام پرداختهای مربوط به بیفوما و کاینا، دو پرونده خارجی دیگر به نامهای دیمیتریس و ساویو باقی خواهد ماند. اعضای هیئتمدیره و بهنام ابوالقاسمپور، مدیرعامل باشگاه، در حال مذاکره با این دو طلبکار و تأمین منابع لازم هستند تا مطالبات آنها نیز پرداخت شود و محدودیتهای خارجی باشگاه به طور کامل برطرف شود.
بخشی از مطالبات بازیکنان ایرانی سابق استقلال خوزستان نیز همچنان باقی مانده است. مدیران باشگاه در تلاش هستند طی روزهای آینده بدهیهای داخلی را نیز پرداخت کنند تا تمام موانع برای باز شدن پنجره نقلوانتقالات از بین برود.
استقلال خوزستان همزمان با پیگیری این پرداختها، مذاکرات اولیه را با بازیکنان مورد نظر امیر خلیفهاصل انجام داده است. آبیپوشان امیدوارند پس از باز شدن پنجره، قرارداد نفرات جدید را ثبت کنند و با تکمیل فهرست خود آماده حضور در فصل جدید لیگ برتر شوند.