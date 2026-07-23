رسمی: تمدید قرارداد مودریچ با میلان
لوکا مودریچ با تمدید یکساله قراردادش تا تابستان ۲۰۲۷ در میلان ماندنی شد و با همان دستمزد فصل گذشته به کارش ادامه خواهد داد.
باشگاه میلان به صورت رسمی از تمدید قرارداد لوکا مودریچ خبر داد. ستاره ۴۰ ساله کروات یک فصل دیگر با پیراهن روسونری به میدان خواهد رفت. بر اساس بیانیه صادر شده از طرف روسونری، قرارداد جدید مودریچ تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ اعتبار خواهد داشت و او همچنان پیراهن شماره ۱۴ میلان را بر تن خواهد کرد.
رسانههای ایتالیایی میگویند مودریچ در قرارداد جدید خود همان دستمزد فصل ۲۶-۲۰۲۵ را دریافت خواهد کرد؛ مبلغی معادل ۳.۵ میلیون یورو خالص به ازای یک فصل.
تمدید قرارداد این هافبک باتجربه یکی از گامهای مهم میلان برای ساختن تیمی است که مدیران باشگاه و روبن آموریم برای فصل آینده در نظر دارند. مودریچ چهارشنبه آینده برای حضور در اردوی پیشفصل راهی شهر پرت استرالیا خواهد شد و همان روز رافائل لیائو و گونسالو راموس هم به اردوی تیم اضافه میشوند.
مودریچ که ۹ سپتامبر ۴۱ ساله خواهد شد، همچنان یکی از مهرههای کلیدی میلان محسوب میشود و آموریم روی تجربه، شخصیت و توانایی رهبری او در رختکن حساب ویژهای باز کرده است. تمدید قرارداد این برنده توپ طلای ۲۰۱۸ همچنین نشانهای از اعتماد او به پروژه جدید میلان است؛ چرا که لوکیتا اگر این پروژه را جاهطلبانه و قابلاتکا نمیدانست، هرگز با ادامه حضور در سنسیرو موافقت نمیکرد.
اگرچه مودریچ و خانوادهاش زندگی راحتی در میلان دارند، اما این شهر هرگز جای مادرید را برای آنها نگرفته است. با این حال، او تصمیم گرفت یک فصل دیگر هم در جمع روسونریها بماند؛ تصمیمی که در کنار جذب بازیکنانی مثل گیلا و گونسالو راموس، امیدها به ساخت تیمی قدرتمند را در نیمه سرخرنگ شهر میلان افزایش داده است. ماندگار شدن مودریچ تا حدی تلخی کسب رتبه پنجم فصل گذشته و از دست دادن سهمیه لیگ قهرمانان اروپا را برای هواداران کمتر میکند.
باشگاه میلان در بیانیه رسمی خود نوشت: "باشگاه میلان اعلام میکند لوکا مودریچ قراردادش را برای یک فصل دیگر، تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷، تمدید کرده است. مودریچ از زمان پیوستن به میلان به یکی از ارکان خط میانی تیم تبدیل شده و هم در داخل زمین و هم بیرون از زمین، تجربه و کیفیت خود را در خدمت تیم قرار داده است. یکی از بزرگترین و پرافتخارترین بازیکنان فوتبال جهان، به حضورش در میلان ادامه خواهد داد. او فصل گذشته در ۳۷ مسابقه برای روسونری به میدان رفت و ۲ گل به ثمر رساند و حالا با انگیزه رسیدن به موفقیتهای بیشتر، همچنان پیراهن شماره ۱۴ را بر تن خواهد کرد."
خود مودریچ روی تصویر مربوط به اعلام تمدید قراردادش تنها یک جمله نوشت؛ جملهای که خیلی زود مورد توجه هواداران قرار گرفت: "آمادهام یک بار دیگر همه چیزم را برای این پیراهن بدهم."