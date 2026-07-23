مدیرعامل مس شهربابک: شک نکنید سورپرایز فصل بعد لیگ برتر هستیم!
هدف اصلی باشگاه مس شهربابک برای فصل جدید حفظ سهمیه است اما چشم انداز وسیعتری دارد.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال مس شهربابک برای اولین بار حضور در لیگ برتر را تجربه خواهد کرد. تیمی که ابتدای فصل لیگ یک در زمره مدعیان شمرده نمیشد و حتی تا رتبه سیزدهم جدول هم سقوط کرد اما به یکباره نتایج موفقی گرفت و با تداوم روند خوبش توانست زودتر از پایان فصل، صعود خود را قطعی کند. تیمی که بعد از سورپرایز کردن مدعیان لیگ یک، به فکر درخشش در لیگ برتر است.
مجتبی اسماعیلی مدیرعامل باشگاه مس شهربابک در خصوص شرایط این تیم برای فصل بعد توضیح داد:
«در تلاش هستیم تا تیمی قدرتمند برای فصل بعد لیگ برتر تشکیل بدهیم. شرایط فعلی هم شرایط خوبی است و امیدوارم همینطور پیش برود. بلافاصله پس از آنکه در فاصله سه هفته به پایان فصل، صعودمان به لیگ برتر مسجل شد، قرارداد آقای شهبا سرمربی تیم را تمدید کردیم و مطابق برنامههای فنی و لیستی که ایشان در اختیار باشگاه گذاشت، فعالیت نقل و انتقالاتی را شروع کردیم تا بتوانیم نفرات مدنظر ایشان را جذب کنیم و یک تیم خوب آماده مسابقات داشته باشیم.»
او درباره برنامه نقل و انتقالاتی تیم نیز توضیح داد:
«با گزینه های مدنظر سرمربی مذاکرات را انجام دادیم که تقریبا به مرحله نهایی رسیده است. ظرف یکی دو روز آینده به صورت رسمی اسامی آنها اعلام خواهد شد. قرارداد این بازیکن به زودی نهایی میشود. این را هم بگویم که حداقل 40 تا 50 درصد شاکله تیم فصل قبل حفظ خواهد شد.»
مدیرعامل مس شهربابک درباره سیاست کلی این تیم برای لیگ بیست و ششم گفت:
«فکر میکنم با توجه به اینکه شرایط باشگاه مس شهربابک کاملا باثبات است و از امکانات زیرساختی مناسب برخوردار است، میتوانیم برای لیگ برتر برنامههای بلندمدت و خوبی داشته باشیم. قطعا بین لیگ برتر و لیگ یک تفاوتهای زیادی وجود دارد و ما به این موضوع اشراف داریم.»
او میگوید تیمش از پرطرفدارترینهای مسابقات خواهد بود:
«طبق آماری که فصل قبل داشتیم، از میانگین تماشاگر خوبی برخوردار بودیم و به جرأت میتوانم بگویم در لیگ یک از پرطرفدارترین تیمها بودیم. قطعا در لیگ برتر این استقبال بیشتر خواهد شد. با توجه به وجود بخش عظیمی از معادن، ظرفیت استان کرمان بیشتر از اینهاست و میتوانیم شاهد افزایش سرمایه گذاری در حوزه حرفهای فوتبال باشیم.»
اسماعیلی در پاسخ به برنامه این تیم در فصل جدید تاکید کرد:
«با توجه به سختیهای لیگ برتر و اینکه هدف گذاری باشگاه در سال اول، تثبیت است، فکر میکنم بتوانیم جایگاه مناسبی کسب کنیم. احساس ما این است که مس شهربابک امسال میتواند سورپرایز لیگ برتر باشد.»