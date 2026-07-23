به گزارش ایلنا، پس از انجام معاینات تکمیلی و بررسی‌های پزشکی طی روزهای گذشته، مشخص شد که فرانکی دی‌یونگ از ناحیه رباط جانبی داخلی (MCL) زانوی راست دچار پارگی شده است.

هافبک هلندی بارسلونا که پس از همراهی تیم ملی کشورش در جام جهانی، با چند روز استراحت بیشتر باید به تمرینات پیش‌فصل ملحق می‌شد، دوشنبه گذشته با وجود عدم نیاز به حضور در تست‌های پزشکی، شخصاً راهی کمپ «خوان گمپر» شد تا وضعیت زانویی را که در جریان مسابقات جام جهانی برایش دردسرساز شده بود، بررسی کند.

تصاویر مسابقات اخیر تیم ملی هلند نیز نشان می‌داد که دی‌یونگ با بستن بانداژ محافظ روی زانوی خود به میدان می‌رفته است.

با تایید رسمی کادر پزشکی بارسلونا، این بازیکن اکنون روند درمان خود را آغاز خواهد کرد تا هرچه زودتر شرایط بازگشت به میادین را به دست آورد؛ هرچند دوری چند هفته‌ای او قطعی است.

مصدومیت دی‌یونگ ضربه سختی به برنامه‌های هانسی فلیک در شروع فصل جدید لالیگا وارد کرده است. با این حال، بر اساس گزارش مارکا مدیران ورزشی بارسلونا قصد ندارند تغییری در استراتژی نقل‌وانتقالاتی خود ایجاد کنند و برنامه‌ای برای جذب جانشین در بازار ندارند.

کادر مدیریتی باشگاه معتقد است با وجود مهره‌هایی چون پدری، گاوی، فرمین لوپز، اولمو و برنال، و همچنین استفاده احتمالی از بازیکنانی نظیر اریک گارسیا و کریستنسن در خط هافبک، عمق ترکیب تیم در این پست به اندازه کافی مطمئن است؛ کما اینکه باشگاه همچنان پیگیر روند جدایی مارک کاسادو نیز هست.

تکرار کابوس مصدومیت‌ها برای ستاره هلندی

این آسیب‌دیدگی ادامه روند تلخ مصدومیت‌های دی‌یونگ در دو فصل اخیر به شمار می‌رود. او دو فصل پیش به دلیل مصدومیت شدید مچ پا، جام ملت‌های اروپا را از دست داد و در فصل ۲۰۲۵-۲۰۲۶ نیز به دلیل آسیب‌دیدگی عضله ران، نزدیک به دو ماه خانه‌نشین بود و مقطع حساس ماه‌های فوریه تا آوریل را از دست داد.

حالا ستاره هلندی بارسا بار دیگر باید فصل جدید را از روی تخت درمان آغاز کند و کادر فنی آبی‌اناری‌پوشان امیدوار است او هرچه زودتر و بدون ریسک بازگشت، به ترکیب تیم اضافه شود.

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