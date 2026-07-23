یونایتد دست روی ستاره رئال مادرید گذاشت

به گزارش ایلنا، اورلین شوامنی بار دیگر به یکی از نام‌های مطرح بازار نقل‌وانتقالات تبدیل شده است. در حالی که طی روزهای گذشته اخباری درباره توافق این هافبک فرانسوی برای تمدید قرارداد با رئال مادرید منتشر شده بود، هنوز هیچ اطلاعیه رسمی از سوی باشگاه اسپانیایی در این خصوص صادر نشده است.

در همین شرایط، رسانه‌های انگلیسی از علاقه جدی منچستریونایتد به جذب این بازیکن خبر می‌دهند. گفته می‌شود مدیران یونایتد پس از پایان حضور شوامنی در جام جهانی همراه تیم ملی فرانسه، بار دیگر شرایط انتقال او را زیر نظر گرفته‌اند.

از سوی دیگر، رئال مادرید نیز در هفته‌های اخیر به جذب رودری، هافبک اسپانیایی منچسترسیتی و بهترین بازیکن جام جهانی ۲۰۲۶، لینک شده است؛ موضوعی که می‌تواند بر آینده شوامنی در سانتیاگو برنابئو تأثیر بگذارد.

بر اساس این گزارش‌ها، ژوزه مورینیو، سرمربی جدید رئال مادرید، تمایل دارد شوامنی را در ترکیب تیمش حفظ کند، اما در صورتی که پیشنهادی مطابق خواسته باشگاه ارائه شود، مدیران رئال احتمال فروش این بازیکن را رد نکرده‌اند.

شوامنی تابستان ۲۰۲۲ با قراردادی به ارزش اولیه ۸۰ میلیون یورو از موناکو راهی رئال مادرید شد؛ انتقالی که با احتساب بندهای پاداش، ارزش آن می‌توانست به ۱۰۰ میلیون یورو برسد. قرارداد این هافبک ۲۶ ساله تا تابستان ۲۰۲۸ اعتبار دارد.

منچستریونایتد تاکنون برای تقویت خط میانی خود بازیکنانی مانند آندری سانتوس و یوری تیلمانس را به خدمت گرفته، اما همچنان به دنبال جذب یک هافبک دفاعی تخصصی است و شوامنی یکی از گزینه‌های اصلی این باشگاه محسوب می‌شود.

تجربه حضور در بالاترین سطح فوتبال اروپا، قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا، بازی در فینال جام جهانی و قرار داشتن در بازه سنی مورد نظر مدیران یونایتد، از جمله عواملی است که این بازیکن را به گزینه‌ای جذاب برای باشگاه انگلیسی تبدیل کرده است.

یونایتد پیش از این نیز در سال ۲۰۲۱ شرایط جذب شوامنی از موناکو را بررسی کرده بود، اما به دلیل محدودیت بودجه موفق به انجام این انتقال نشد. جالب اینکه یک سال بعد، رئال مادرید این هافبک فرانسوی را به عنوان جانشین کاسمیرو جذب کرد؛ بازیکنی که با انتقالی ۷۰ میلیون پوندی راهی اولدترافورد شده بود.

در سال‌های اخیر، خرید بازیکنان رئال مادرید برای منچستریونایتد نتایج متفاوتی به همراه داشته است. کاسمیرو و رافائل واران در مقاطع مختلف عملکرد مؤثری برای شیاطین سرخ داشتند، اما در نهایت هر دو از این باشگاه جدا شدند. آنخل دی‌ماریا نیز یکی دیگر از خریدهای پرهزینه یونایتد از رئال بود که دوران حضورش در انگلیس کمتر از یک فصل ادامه یافت.

اکنون باید دید رئال مادرید در صورت جذب رودری، حاضر به فروش شوامنی خواهد شد یا این هافبک فرانسوی همچنان بخشی از برنامه‌های فصل آینده کهکشانی‌ها باقی می‌ماند.

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