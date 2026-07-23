درخشش تاریخی ووزینیا؛ ستاره جام جهانی بازار را منفجر کرد

به گزارش ایلنا، ژوسیمار ژوزه ژوورا دیاس، مشهور به ووزینیا، یکی از شگفتی‌های بزرگ جام جهانی ۲۰۲۶ بود. دروازه‌بان ۴۰ ساله تیم ملی کیپ‌ورد که پیش از این بیشتر دوران حرفه‌ای خود را در لیگ‌های کمتر شناخته‌شده سپری کرده بود، با نمایش‌های درخشان خود نگاه فوتبال‌دوستان را به خود جلب کرد.

عملکرد موفق این سنگربان تنها به داخل زمین محدود نماند. محبوبیت او در فضای مجازی نیز به شکل قابل توجهی افزایش یافت و تعداد دنبال‌کنندگانش در اینستاگرام به بیش از ۲۸ میلیون نفر رسید. او حتی پیش از دیدار نهایی جام جهانی در بازی نمادین اسطوره‌های فیفا نیز حضور پیدا کرد و در کنار چهره‌هایی مانند کافو، خاویر زانتی، داور شوکر و داوید ترزگه به میدان رفت.

در تازه‌ترین به‌روزرسانی ارزش بازیکنان توسط ترانسفرمارکت، ووزینیا بیشترین رشد ارزش مالی را در میان تمامی فوتبالیست‌ها تجربه کرد. ارزش این دروازه‌بان از ۵۰ هزار یورو به ۵۰۰ هزار یورو افزایش یافت؛ رشدی ۹۰۰ درصدی که او را به رکورددار این فهرست تبدیل کرده است.

نمایش‌های او از همان دیدار تاریخی برابر اسپانیا آغاز شد؛ مسابقه‌ای که با واکنش‌های متعدد و مهارهای سرنوشت‌ساز، نقش مهمی در ثبت نخستین امتیاز تاریخ کیپ‌ورد در جام جهانی ایفا کرد. ووزینیا در ادامه نیز برابر عربستان سعودی عملکرد موفقی داشت و سهم قابل توجهی در صعود تیمش به مرحله حذفی ایفا کرد.

این دروازه‌بان در مرحله یک‌هشتم نهایی نیز با چندین مهار مهم، آرژانتین را تا آستانه حذف پیش برد، اما در نهایت کیپ‌ورد با شکست ۳ بر ۲ از ادامه رقابت‌ها بازماند؛ هرچند عملکرد ووزینیا یکی از ماندگارترین داستان‌های این دوره از جام جهانی لقب گرفت.

با وجود افزایش چشمگیر ارزش و محبوبیت، ووزینیا هنوز تیم جدیدی برای فصل آینده انتخاب نکرده است. او درباره آینده حرفه‌ای خود گفت: «امیدوارم به‌زودی تکلیف آینده‌ام مشخص شود و دوباره به میدان بروم. پیشنهادها و شایعات زیادی مطرح شده، اما هنوز هیچ توافق نهایی انجام نشده است.»

اکنون این دروازه‌بان باتجربه پس از درخشش در جام جهانی، به یکی از چهره‌های مورد توجه بازار نقل‌وانتقالات تبدیل شده و باید دید فصل آینده فوتبال خود را در چه تیمی ادامه خواهد داد.

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