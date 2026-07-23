جام جهانی ۲۰۲۶ بدون حتی یک پرونده تبانی
فدراسیون جهانی فوتبال اعلام کرد پس از بررسی تمامی دیدارهای جام جهانی ۲۰۲۶، هیچ نشانهای از تبانی یا تخلف مرتبط با شرطبندی در این رقابتها به ثبت نرسیده است.
به گزارش ایلنا، فیفا با انتشار گزارشی از روند نظارت بر رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ اعلام کرد هیچیک از مسابقات این تورنمنت مشکوک به تبانی یا دستکاری در نتایج نبوده است.
بر اساس اعلام این نهاد، هر ۱۰۴ مسابقه جام جهانی بهصورت لحظهای و با استفاده از سامانههای نظارتی ویژه تحت کنترل قرار گرفت تا هرگونه رفتار غیرعادی یا احتمال تخلف در کوتاهترین زمان ممکن شناسایی شود.
در این فرآیند، یک سیستم تخصصی بهطور مستمر دادههای مربوط به بازارهای شرطبندی را از شرکتهای بینالمللی دریافت و تحلیل میکرد تا هرگونه الگوی غیرمعمول یا فعالیت مشکوک بررسی شود.
در نهایت، نتایج این پایشها نشان داد هیچ موردی از تبانی، دستکاری نتایج یا تخلفات مرتبط با شرطبندی در جریان مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ ثبت نشده و تمامی بازیها از این منظر بدون مشکل برگزار شدهاند.