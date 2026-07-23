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رودری با یک تصمیم مهم، خیال سیتی را راحت کرد

رودری با یک تصمیم مهم، خیال سیتی را راحت کرد
کد خبر : 1817587
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رودری، هافبک تیم ملی اسپانیا، برای برطرف کردن یک مشکل جزئی در ناحیه کمر تحت عمل جراحی قرار خواهد گرفت؛ اقدامی که مانعی برای حضور او در تمرینات پیش‌فصل نخواهد بود.

به گزارش ایلنا،  رودری، هافبک ۲۹ ساله تیم ملی اسپانیا، در روزهای آینده یک عمل جراحی سبک و سرپایی را برای درمان ناراحتی جزئی کمر انجام خواهد داد؛ اقدامی که از مدت‌ها قبل در برنامه او و تیم پزشکی قرار داشت.

این جراحی به دلیل یک عارضه خفیف در ناحیه کمر انجام می‌شود؛ مشکلی که هرچند گاهی برای این بازیکن ایجاد ناراحتی می‌کرد، اما تأثیری بر عملکرد فنی او در مسابقات نداشت. به همین دلیل، پزشکان تصمیم گرفتند از فرصت تعطیلات پس از جام جهانی برای درمان کامل این عارضه استفاده کنند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این عمل نیازی به بستری شدن در بیمارستان ندارد و روند بهبودی نیز کوتاه خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود رودری پس از پشت سر گذاشتن دوره‌ای کوتاه از بازتوانی، حدود سه هفته دیگر در تمرینات پیش‌فصل تیمش حضور پیدا کند.

رودری در جام جهانی ۲۰۲۶ یکی از مهره‌های کلیدی تیم ملی اسپانیا بود و با نمایش‌های درخشان خود نقش مهمی در موفقیت تیمش ایفا کرد. عملکرد این هافبک در طول رقابت‌ها باعث شد در پایان مسابقات، عنوان بهترین بازیکن (MVP) جام جهانی را از آن خود کند.

تصمیم برای انجام این جراحی، اقدامی پیشگیرانه محسوب می‌شود و هدف از آن جلوگیری از تشدید این ناراحتی در ادامه فصل است. به همین دلیل، نگرانی خاصی درباره وضعیت جسمانی این بازیکن یا آمادگی او برای آغاز فصل جدید وجود ندارد.

رودری امیدوار است پس از پشت سر گذاشتن این روند درمانی، بدون محدودیت و در بهترین شرایط بدنی وارد فصل آینده شود و روند درخشان خود را در رقابت‌های باشگاهی ادامه دهد.

 
 
 
 

 

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