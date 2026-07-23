به گزارش ایلنا، کاروان پرسپولیس ساعتی پیش برای برگزاری اردوی تدارکاتی پیش‌فصل راهی ارزروم ترکیه شد تا پس از دو هفته تمرین در تهران، برنامه آماده‌سازی خود را در شرایطی متفاوت دنبال کند. سرخ‌پوشان در حالی خود را برای آغاز لیگ برتر آماده می‌کنند که پس از دو فصل دوری از قهرمانی و کسب سهمیه، با تغییرات گسترده‌ای وارد فصل جدید خواهند شد.

یکی از مهم‌ترین اتفاقات تابستانی پرسپولیس، تغییر ساختار سنی تیم است. مدیران باشگاه و کادر فنی با کنار گذاشتن تعدادی از بازیکنان باتجربه و جذب نفرات جوان‌تر، پروژه جوان‌سازی را به‌طور جدی آغاز کرده‌اند؛ تصمیمی که می‌تواند چهره این تیم را نسبت به فصل گذشته کاملاً متفاوت کند.

در فهرست خروجی پرسپولیس، نام بازیکنانی چون سروش رفیعی، امید عالیشاه، مرتضی پورعلی‌گنجی، میلاد سرلک، رضا شکاری، امین کاظمیان، امیررضا رفیعی و سهیل صحرایی دیده می‌شود. همچنین قرارداد وحید امیری نیز تمدید نشد تا بخش قابل توجهی از بازیکنان باتجربه از جمع سرخ‌پوشان جدا شوند.

در مقابل، پرسپولیس با جذب محمدرضا اخباری، مهدی تیکدری، پویا پورعلی، مجید عیدی، ابوالفضل جلالی و مهدی زارع، ترکیب خود را جوان‌تر کرده و همچنان احتمال اضافه شدن بازیکنانی مانند دانیال ایری، پوریا لطیفی‌فر و کسری طاهری نیز وجود دارد. علاوه بر این، چند بازیکن مستعد آکادمی نیز به تمرینات تیم بزرگسالان دعوت شده‌اند تا در صورت جلب نظر کادر فنی فرصت حضور در ترکیب اصلی را به دست آورند.

بررسی آمارها نشان می‌دهد میانگین سنی بازیکنان جداشده از پرسپولیس حدود ۳۰ سال بوده، در حالی که میانگین سنی خریدهای جدید به حدود ۲۷.۵ سال رسیده است. در صورت نهایی شدن جذب چند بازیکن جوان دیگر، این عدد حتی می‌تواند به حدود ۲۴ سال کاهش پیدا کند؛ اتفاقی که نشان‌دهنده تغییر رویکرد باشگاه در سیاست نقل‌وانتقالاتی است.

فصل گذشته ۲۵ بازیکن دست‌کم یک دقیقه برای پرسپولیس به میدان رفتند و میانگین سنی این گروه حدود ۲۹.۴ سال بود. اگر تنها بازیکنان تأثیرگذار و ثابت ترکیب در نظر گرفته شوند، این میانگین از ۳۰ سال نیز فراتر می‌رود؛ موضوعی که یکی از انتقادهای اصلی به پرسپولیس در فصل گذشته محسوب می‌شد.

بر اساس ترکیب فعلی، اگر ۲۵ بازیکن حاضر در فهرست تیم در فصل آینده فرصت بازی پیدا کنند، میانگین سنی پرسپولیس به حدود ۲۷.۳ سال خواهد رسید. در صورت اضافه شدن بازیکنان جوان‌تر و استفاده از استعدادهای آکادمی، این عدد می‌تواند باز هم کاهش پیدا کند و یکی از جوان‌ترین تیم‌های تاریخ لیگ برتری پرسپولیس شکل بگیرد.

البته کاهش میانگین سنی به‌تنهایی تضمینی برای موفقیت نیست. حضور بازیکنان جوان ممکن است در هفته‌های ابتدایی لیگ با فراز و نشیب‌هایی همراه باشد، اما در مقابل، این تغییر نسل می‌تواند انرژی، انگیزه و پویایی بیشتری به ترکیب سرخ‌پوشان اضافه کند و زمینه‌ساز ساخت تیمی برای سال‌های آینده باشد.

نکته قابل توجه این است که بسیاری از بازیکنان جوان پرسپولیس، با وجود سن پایین، سابقه حضور در لیگ برتر و رقابت‌های رسمی را در کارنامه دارند و در کنار استعدادهای آکادمی، می‌توانند هسته اصلی تیمی جدید را تشکیل دهند.

این تحول یادآور پروژه بازسازی پرسپولیس در لیگ پانزدهم است؛ زمانی که با هدایت برانکو ایوانکوویچ، نسل تازه‌ای در این باشگاه شکل گرفت و پس از یک دوره دشوار، زمینه‌ساز سال‌های پرافتخار سرخ‌پوشان شد. اکنون نیز هواداران امیدوارند پروژه جوان‌سازی پرسپولیس، آغازگر دوره‌ای تازه از موفقیت برای این تیم باشد.

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