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جانشین محمد صلاح از پاریس می‌آید؟

جانشین محمد صلاح از پاریس می‌آید؟
کد خبر : 1817583
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آرسنال و لیورپول رقابت خود را برای جذب بردلی بارکولا آغاز کرده‌اند؛ وینگر فرانسوی پاری‌سن‌ژرمن که پس از درخشش در جام جهانی، ارزش او به حدود ۱۰۰ میلیون پوند رسیده است.

به گزارش ایلنا،  رقابت دو مدعی فوتبال انگلیس برای جذب بردلی بارکولا وارد مرحله تازه‌ای شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد آرسنال و لیورپول هر دو این وینگر فرانسوی را به عنوان یکی از اهداف اصلی خود در پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی دنبال می‌کنند.

لیورپول که پس از جدایی محمد صلاح همچنان به دنبال تقویت خط حمله خود است، بارکولا را یکی از گزینه‌های اصلی جانشینی ستاره مصری می‌داند. گفته می‌شود آندونی ایرائولا، سرمربی قرمزها، در جریان اردوی پیش‌فصل تیمش در آمریکا نیز بر جذب این بازیکن تأکید کرده است.

در سوی دیگر، آرسنال پس از ناکامی در جذب مورگان راجرز که با قراردادی رکوردشکن راهی چلسی شد، تمرکز خود را روی بارکولا گذاشته و آماده است برای جذب این بازیکن با لیورپول وارد رقابت مستقیم شود.

بارکولا که عملکرد قابل توجهی در جام جهانی ۲۰۲۶ داشت و در هشت بازی سه گل برای تیم ملی فرانسه به ثمر رساند، اکنون یکی از ارزشمندترین بازیکنان بازار نقل‌وانتقالات به شمار می‌رود و ارزش تقریبی او حدود ۱۰۰ میلیون پوند برآورد شده است.

میکائیل سیلوستره، مدافع پیشین آرسنال، نیز از این انتقال حمایت کرده و معتقد است مقصد مناسب برای بارکولا، ورزشگاه امارات است. او در این خصوص گفت: «اگر از من بپرسید، آرسنال بهترین انتخاب برای بارکولا است. او بازیکنی جوان و بااستعداد است و پروژه‌ای که در آرسنال در حال شکل‌گیری است، می‌تواند شرایط ایده‌آلی برای ادامه پیشرفت او فراهم کند. این تیم برای دفاع از عنوان قهرمانی و کسب لیگ قهرمانان اروپا تلاش می‌کند و همه چیز برای موفقیت او مهیاست.»

در همین حال، برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که رقم انتقال بارکولا ممکن است حتی از مرز ۱۰۰ میلیون پوند نیز عبور کند. پیش‌تر نیز عنوان شده بود که انتقال بزرگ الیوت اندرسون به منچسترسیتی می‌تواند مبنایی برای ارزش‌گذاری این بازیکن فرانسوی باشد.

در صورتی که آرسنال با چنین مبلغی موافقت کند، بارکولا به گران‌ترین خرید تاریخ این باشگاه تبدیل خواهد شد. در حال حاضر این رکورد در اختیار دکلان رایس است که تابستان ۲۰۲۳ با قراردادی ۱۰۰ میلیون پوندی به جمع توپچی‌ها پیوست. اکنون باید دید در نهایت کدام‌یک از دو باشگاه آرسنال یا لیورپول موفق خواهد شد رضایت پاری‌سن‌ژرمن و این ستاره فرانسوی را برای انجام یکی از بزرگ‌ترین انتقال‌های تابستان جلب کند.

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