آدیمی: باورم نمیشد بارسلونا مرا بخواهد!
کریم آدیمی در مراسم معارفه خود به عنوان بازیکن جدید بارسلونا، از نقش هانسی فلیک در نهایی شدن این انتقال سخن گفت و تأکید کرد که پیشنهاد آبیاناریها را فرصتی غیرقابل رد میدانست.
به گزارش ایلنا، کریم آدیمی، مهاجم ۲۴ ساله آلمانی، پس از امضای قرارداد پنجساله با بارسلونا، برای نخستین بار مقابل رسانهها حاضر شد و درباره دلایل انتخاب این باشگاه و اهدافش در فصلهای آینده صحبت کرد.
آدیمی در ابتدای نشست خبری با اشاره به علاقه بارسلونا به جذب او اظهار داشت: «وقتی فهمیدم بارسلونا به من علاقه دارد، واقعاً باورم نمیشد. فصل گذشته بهترین دوران فوتبالم نبود، اما از اعتمادی که باشگاه به من کرد، قدردانی میکنم.»
او نقش هانسی فلیک در این انتقال را تعیینکننده دانست و گفت: «فلیک دلیل اصلی حضورم در بارسلونا است. او از ابتدا با من صحبت کرد، اعتمادش را نشان داد و گفت میخواهد با تمام توان برای این تیم بازی کنم. همین اعتماد باعث شد بدون تردید این پیشنهاد را بپذیرم.»
مهاجم جدید آبیاناریها تأکید کرد برای تصمیمگیری درباره حضور در بارسلونا زمان زیادی نیاز نداشت و افزود: «بارسلونا یکی از بزرگترین باشگاههای فوتبال جهان است و وقتی چنین فرصتی پیش میآید، رد کردن آن تقریباً غیرممکن است. پروژه باشگاه و حضور فلیک، تصمیم من را قطعی کرد.»
آدیمی درباره جایگاه خود در ترکیب بارسلونا نیز گفت که آمادگی بازی در تمام پستهای خط حمله را دارد و تصمیم نهایی درباره نقش او بر عهده کادر فنی خواهد بود.
این مهاجم آلمانی در بخش دیگری از صحبتهایش به تمجید از لیونل مسی پرداخت و اظهار کرد: «مسی همیشه الگوی من در بارسلونا بوده است. به نظر من هیچ بازیکنی را نمیتوان با او مقایسه کرد و هر فوتبالیست باید مسیر خودش را دنبال کند.»
او در ادامه درباره لامین یامال نیز گفت: «لامین استعداد فوقالعادهای دارد و نباید خودش را با کسی مقایسه کند. او باید تاریخ خودش را بنویسد و قطعاً توانایی رسیدن به توپ طلا را دارد.»
آدیمی همچنین درباره فضای رختکن بارسلونا اظهار داشت: «فلیک به من گفت این تیم فقط مجموعهای از بازیکنان باکیفیت نیست، بلکه یک خانواده واقعی است. این موضوع به من کمک میکند هرچه سریعتر با تیم هماهنگ شوم.»
بازیکن جدید بارسلونا در پایان از برنامه خود برای یادگیری زبان اسپانیایی خبر داد و ابراز امیدواری کرد بتواند هرچه زودتر با همتیمیهایش ارتباط نزدیکتری برقرار کند و نقش مؤثری در موفقیتهای آینده آبیاناریها داشته باشد.