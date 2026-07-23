سقوط محبوبیت لیونل مسی در انگلیس پس از جنجال مالویناس (عکس)
حواشی پس از دیدار تیمهای ملی آرژانتین و انگلیس، واکنشهای گستردهای را در رسانهها و افکار عمومی این کشور به دنبال داشت.
به گزارش ایلنا، پس از پایان دیدار آرژانتین و انگلیس، انتشار تصاویری از برخی بازیکنان آرژانتین در کنار بنری با اشاره به جزایر مالویناس، واکنشهای گستردهای را در انگلیس برانگیخت. با توجه به اختلاف تاریخی آرژانتین و بریتانیا بر سر حاکمیت این جزایر، این اقدام از سوی بخشی از رسانهها و افکار عمومی انگلیس اقدامی تحریکآمیز ارزیابی شد.
در ادامه این حواشی، بخشی از انتقادها متوجه لیونل مسی شد و برخی رسانههای انگلیسی نیز گزارشهایی انتقادی درباره کاپیتان تیم ملی آرژانتین منتشر کردند.
نتایج یک نظرسنجی نیز نشان میدهد محبوبیت مسی در میان شرکتکنندگان انگلیسی نسبت به قبل از مراحل حذفی جام جهانی کاهش یافته است. بر اساس این آمار، پیش از آغاز مرحله حذفی ۵۵ درصد شرکتکنندگان نگاه مثبتی به این ستاره آرژانتینی داشتند، اما پس از پایان رقابتها این میزان به ۲۹ درصد کاهش یافته و ۴۴ درصد نیز دیدگاهی منفی نسبت به او ابراز کردهاند.
با وجود این تغییر، نتایج همان نظرسنجی نشان میدهد بخش قابل توجهی از هواداران فوتبال در انگلیس همچنان جایگاه فنی مسی را حفظشده میدانند. بر اساس این دادهها، ۳۸ درصد از پاسخدهندگان، کاپیتان آرژانتین را بهترین بازیکن تاریخ فوتبال معرفی کردهاند، در حالی که کریستیانو رونالدو با ۱۶ درصد آرا در رتبه بعدی قرار گرفته است.
حواشی ایجادشده پیرامون بنر مورد بحث همچنان محل بحث در رسانههای ورزشی و سیاسی است، اما نتایج نظرسنجی نشان میدهد با وجود واکنشهای احساسی پس از این مسابقه، بخش مهمی از هواداران فوتبال در انگلیس همچنان عملکرد و جایگاه فنی لیونل مسی را در تاریخ این رشته ورزشی مورد تأیید قرار میدهند.