هاشمی: تغییر پورموسوی تصمیمی برای صعود بود

به گزارش ایلنا، علیرضا هاشمی، رئیس هیئت‌مدیره باشگاه صنعت نفت آبادان، پس از صعود این تیم به لیگ برتر اظهار کرد: «این موفقیت را به مردم آبادان تبریک می‌گویم و امیدوارم در شرایط فعلی کشور، این صعود هدیه‌ای ارزشمند برای مردم و هواداران باشد.»

او همچنین از مدیران وزارت نفت، مسئولان باشگاه و تمامی افرادی که در مسیر بازگشت صنعت نفت به لیگ برتر نقش داشتند، قدردانی کرد و گفت: «از همه عزیزانی که در این مسیر کنار باشگاه بودند و برای رسیدن به این موفقیت تلاش کردند، صمیمانه تشکر می‌کنم.»

هاشمی درباره تغییر سیروس پورموسوی در هفته‌های پایانی فصل نیز توضیح داد: «تغییر در کادر فنی بخشی از واقعیت فوتبال است. از ابتدای فصل هدف ما صعود به لیگ برتر بود، اما در مقطعی با توجه به روند تیم، اعضای هیئت‌مدیره تصمیم گرفتند شرایط را دوباره بررسی کنند. ضمن اینکه آقای پورموسوی نیز پیش از این چند مرتبه استعفای خود را اعلام کرده بود.»

رئیس هیئت‌مدیره صنعت نفت با اشاره به تصمیم نهایی مدیران باشگاه افزود: «احساس کردیم تیم برای بازگشت به مسیر موفقیت به یک شوک نیاز دارد. به همین دلیل با احترام کامل و توافق دو طرف، همکاری با آقای پورموسوی به پایان رسید و پس از ابلاغ مصوبه هیئت‌مدیره، شخصاً این موضوع را با ایشان در میان گذاشتم.»

او درباره انتخاب کادر فنی جدید نیز گفت: «از آقای خلیفه و همکارانشان دعوت کردیم هدایت تیم را بر عهده بگیرند. خوشبختانه این تغییر نتیجه داد؛ در چهار مسابقه پایانی ۱۰ امتیاز کسب کردیم، به مرحله پلی‌آف رسیدیم و در نهایت توانستیم جواز حضور در لیگ برتر را به دست آوریم.»

هاشمی در پایان با قدردانی از تمامی مربیان این فصل خاطرنشان کرد: «از زحمات آقای پورموسوی، آقای شجاعی و همه اعضای کادرهای فنی که برای موفقیت صنعت نفت تلاش کردند، تشکر می‌کنیم. همچنین از هواداران پرشور آبادانی سپاسگزارم و امیدوارم این صعود، زمینه آشتی دوباره هواداران با تیم و حضور پررنگ‌تر آنها در ورزشگاه را فراهم کند.»

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