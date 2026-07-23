برونو فرناندز در آستانه تمدید قرارداد با منچستریونایتد
برونو فرناندز با وجود دریافت پیشنهادهای قابل توجه در ماههای گذشته، به ماندن در منچستریونایتد نزدیک شده و انتظار میرود مذاکرات تمدید قرارداد او بهزودی به نتیجه نهایی برسد.
به گزارش ایلنا، منچستریونایتد در آستانه حفظ یکی از مهمترین مهرههای خود قرار دارد و بر اساس گزارش رسانههای انگلیسی، برونو فرناندز به تمدید قرارداد با این باشگاه نزدیک شده است.
اگرچه هنوز توافق نهایی میان دو طرف امضا نشده، اما مذاکرات میان مدیران باشگاه و نمایندگان این هافبک پرتغالی ادامه دارد و پیشبینی میشود بهزودی قرارداد جدید او نهایی شود. فرناندز در حالی وارد آخرین سال قرارداد فعلی خود شده که بند تمدید یکساله نیز در قراردادش وجود دارد.
هافبک ۳۱ ساله منچستریونایتد تابستان گذشته با پیشنهاد مالی قابل توجهی از فوتبال عربستان مواجه شد و احتمال جدایی او مطرح بود، اما در نهایت تصمیم گرفت یک فصل دیگر در اولدترافورد بماند تا روند پیشرفت باشگاه و برنامههای آینده آن را ارزیابی کند. او پیش از آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ نیز تمایل خود برای ادامه حضور در جمع شیاطین سرخ را اعلام کرده بود.
گزارشها حاکی از آن است که باشگاه برای حفظ کاپیتان خود، پیشنهادی با شرایط مالی بهتر ارائه کرده است. بر اساس این گزارش، فرناندز پس از نهایی شدن قرارداد جدید، با دستمزدی در حدود ۴۰۰ هزار پوند در هفته به پردرآمدترین بازیکن منچستریونایتد تبدیل خواهد شد؛ رقمی که از حقوق قبلی او نیز بیشتر است.
در فصل گذشته، فرناندز همراه با کاسمیرو که اکنون راهی اینتر میامی شده، با دریافت ۳۷۵ هزار پوند در هفته در صدر فهرست پردرآمدترین بازیکنان باشگاه قرار داشت. با جدایی هافبک برزیلی، انتظار میرود کاپیتان پرتغالی بهتنهایی در صدر جدول دستمزدهای باشگاه قرار بگیرد.
حضور مایکل کریک روی نیمکت منچستریونایتد نیز یکی از عوامل مهم در تصمیم این بازیکن عنوان شده است. کریک که هدایت تیم را پس از روبن آموریم برعهده گرفته، بر حفظ فرناندز به عنوان یکی از ارکان اصلی پروژه فنی باشگاه تأکید داشته و مدیران نیز برنامه ویژهای برای ادامه همکاری با او در نظر گرفتهاند.
فرناندز که پس از پایان رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ در تعطیلات به سر میبرد، قرار است هفته آینده به تمرینات پیشفصل منچستریونایتد اضافه شود. انتظار میرود همزمان با آغاز تمرینات، مراحل پایانی تمدید قرارداد او نیز تکمیل و به صورت رسمی اعلام شود.
برونو فرناندز از زمان پیوستن به منچستریونایتد از اسپورتینگ لیسبون در سال ۲۰۲۰، یکی از تأثیرگذارترین بازیکنان این تیم بوده و ادامه حضور او میتواند خبر مهمی برای هواداران شیاطین سرخ در آستانه فصل جدید رقابتها باشد.