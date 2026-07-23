ارزش یامال و هالند از ۲۰۰ میلیون یورو گذشت
جدیدترین بهروزرسانی ارزش بازیکنان در ترانسفرمارکت، رکوردی تاریخی را ثبت کرد؛ لامین یامال و ارلینگ هالند نخستین فوتبالیستهایی شدند که ارزش تخمینی آنها از مرز ۲۰۰ میلیون یورو عبور کرد.
به گزارش ایلنا، پایگاه آماری ترانسفرمارکت در تازهترین بهروزرسانی ارزش بازیکنان فوتبال جهان، لامین یامال و ارلینگ هالند را با ارزش ۲۲۰ میلیون یورو در صدر فهرست گرانترین بازیکنان قرار داد.
برای نخستین بار از زمان راهاندازی این پایگاه، ارزش تخمینی یک فوتبالیست از مرز ۲۰۰ میلیون یورو عبور کرده است؛ اتفاقی که رکوردی جدید در ارزیابی بازار نقلوانتقالات فوتبال به شمار میرود و جایگاه ویژه این دو ستاره را در فوتبال جهان نشان میدهد.
در کنار این رکورد تاریخی، بیشترین رشد ارزش بازار در آخرین بهروزرسانی به ووزینیا، دروازهبان ۴۰ ساله تیم ملی کیپورد، اختصاص یافت. ارزش این دروازهبان باتجربه از ۵۰ هزار یورو به ۵۰۰ هزار یورو افزایش پیدا کرده تا او بیشترین جهش قیمتی را در این دوره ثبت کند.
بهروزرسانی جدید ترانسفرمارکت بار دیگر نشان میدهد عملکرد فنی، سن، جایگاه در تیمهای ملی و باشگاهی و نمایش بازیکنان در رقابتهای بزرگ، نقش تعیینکنندهای در ارزشگذاری آنها در بازار جهانی فوتبال دارد.