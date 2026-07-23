طوفان مالک آمازون در بندر لورپول
جف بزوس معادلات سرخپوشان را به هم زد
مطرح شدن نام ابرسرمایهدار آمریکایی و بنیانگذار آمازون، تمامی پیشفرضها در خصوص آینده باشگاه لیورپول را تغییر داده و سرخپوشان آنفیلد را در آستانه تحولی تاریخی قرار داده است.
به گزارش ایلنا، همیشه این یک «نام» است که چشمانداز و معادلات را کاملاً تغییر میدهد؛ اتفاقی که در فاصله سهشنبهشب تا بامداد چهارشنبه بار دیگر به وقوع پیوست. احتمال حضور جف بزوس، چهارمین مرد ثروتمند جهان، در کنسرسیومی که خواهان سرمایهگذاری در لیورپول است؟ ناگهان همهچیز رنگ و بوی دیگری به خود گرفت.
آرتور مکیوئن، سردبیر سابق سانفرانسیسکو اگزمینر، زمانی جملهای معروف گفت مبنی بر اینکه عیار و ارزش خبری را میتوان از جایی فهمید که مخاطب با خواندن یا دیدن آن از تعجب انگشت به دهان بماند؛ اتفاقی که قطعاً هنگام قرار گرفتن نام بزوس در کنار قهرمان ۲۰ دوره فوتبال انگلستان برای هواداران رخ داده است.
گروه ورزشی فنوی (FSG)، مالک لیورپول، مذاکراتی را با کنسرسیومی به رهبری آمیت باتیا، داماد لاکشمی میتال (غول فولاد هند)، در خصوص فروش بخشی از سهام اقلیت باشگاه انجام داده است؛ معاملهای شبیه به همان توافقی که FSG در سپتامبر ۲۰۲۳ با مجموعه Dynasty Equity به سرانجام رساند.
مجموعه FSG هرگز تمایل خود را برای جذب سرمایهگذاران جدید پنهان نکرده است. مدل کسبوکار آنها در لیورپول کاملاً وابسته به حضور مستمر در لیگ قهرمانان و درآمدهای حاصل از آن است؛ اتفاقی که با توجه به افزایش مدعیان و رقبای سرسخت در لیگ برتر، ماندن در جمع پنج تیم برتر را روز به روز دشوارتر میکند.
تا اینجای کار همهچیز بسیار ساده و شفاف به نظر میرسید. باتیا برای رهبری این کنسرسیوم از سمت خود به عنوان هممالک و مدیر باشگاه کوئینز پارک رنجرز استعفا داده بود، اما خرید یک سهام اقلیت، بدون داشتن هیچ نقشی در اداره روزمره لیورپول، موضوعی نبود که بتواند تیتر اول رسانهها را به خود اختصاص دهد.
زلزله آمازون در آنفیلد؛ خروج از سایه با ورود جف بزوس
اما زمانی که مارک کلاینمن، ادیتور بخش اقتصادی Sky News گزارش داد که با جف بیزوس (با ثروتی بالغ بر ۲۶۹ میلیارد دلار) برای حضور در این کنسرسیوم رایزنی شده، همهچیز وارد ابعاد تازهای شد. نامشخص بودن اوضاع در لیورپول در این تابستان چندان جالب نبود و حالا این عدم قطعیت بسیار پررنگتر و جدیتر احساس میشد.
دلیل آن روشن است: همین که سرمربی جدید، آندونی ایرائولا، به همراه کادر فنیاش در حال استقرار در نقشهای خود هستند به خودی خود یک دوره انتقالی بزرگ محسوب میشود، اما عوامل متعدد دیگری نیز دست به دست هم دادهاند تا حس ناپایداری و تزلزل در باشگاه ایجاد شود.
مایکل ادواردز، مدیر فوقالعاده تاثیرگذار و یکی از معماران اصلی دهه پر افتخار لیورپول، دو هفته پیش اعلام کرد که از سمت خود به عنوان مدیر اجرایی بخش فوتبال FSG کنارهگیری میکند.
از سوی دیگر، ریچارد هیوز، مدیر ورزشی فعلی باشگاه که نقش اصلی را در انتصاب ایرائولا داشت — با وجود اینکه ۱۰ ماه از قراردادش باقی مانده — به احتمال فراوان در پاییز پست خود را ترک خواهد کرد، چرا که لیورپول هیچ تضمینی برای ادامه همکاری با او پس از پایان پنجره نقلوانتقالات فعلی ارائه نکرده است.
اکنون بسیاری این سوال را مطرح میکنند که آیا تمام این تحولات به معنای هموار کردن مسیر برای خروج نهایی FSG است؟ اگر جف بزوس وارد معامله شود، آیا به همین سهم اندک قانع خواهد بود؟ آن هم در حالی که میتواند لیورپول ۶ میلیارد دلاری را به طور کامل بخرد بدون اینکه حتی خلل ناچیزی در موجودی حساب بانکیاش ایجاد شود؟ البته بزوس پیش از این هرگز علاقهای به مالکیت باشگاههای ورزشی نشان نداده بود.
در این میان باید تاکید کرد که منابع مطلع در بوستون در گفتگو با Telegraph Sport بارها مدعی شدهاند که FSG صرفاً به دنبال جذب سرمایهای است که لیورپول را در مسیر کسب جامهای بیشتر تقویت کند؛ گفتگوها با باتیا در مراحل ابتدایی قرار دارد و هیچ تضمینی برای نهایی شدن آن نیست.
همچنین نمایندگان باتیا نیز از هرگونه اظهارنظر درباره این گمانهزنیها خودداری کرده و تنها علاقهمندی را تایید کردهاند. برخی شنیدهها حاکی از تمایل این کنسرسیوم برای خرید ۸ درصد از سهام است و برخی دیگر صحبت از ۳۰ درصد میکنند؛ رقمی که برای درک بهتر، حتی از سهم سر جیم رتکلیف در منچستریونایتد نیز بیشتر خواهد بود.
میراث مالک آمریکایی؛ پایان یک امپراتوری ۱۵ ساله؟
آنچه مشخص است، بذر یک تحول بزرگ کاشته شده است. مجموعه FSG در اکتبر ۲۰۱۰ لیورپول را با مبلغ ۳۰۰ میلیون پوند خریداری کرد — خیلیها فراموش کردهاند که باشگاه در آن روزها تنها چند روز با ورشکستگی و بحران فاصله داشت — و اگرچه گاهی اوقات مورد انتقاد شدید هواداران قرار گرفتهاند، اما خندهدار است اگر کسی آنها را مالکان فوقالعادهای نداند.
منتقدان شاید بپرسند: آنها چه کردهاند؟ در پاسخ طعنهآمیز باید گفت: کار خاصی نکردهاند؛ به جز استخدام یک سرمربی صاحبسبک و نسلساز، ساختن بنیاد تیمی که تمامی جامهای بزرگ را درو کرد، بازسازی کامل ورزشگاه و کمپ تمرینی و البته شکستن رکورد نقلوانتقالات باشگاه!
با این حال، ذهنها دوباره به سمت مصاحبه جان هنری، شخص اول FSG در فوریه ۲۰۲۳ معطوف میشود. اظهارات عمومی او این روزها مثل بارش برف در کویر است، اما وقتی لب به سخن میگشاید، حرفهایش همیشه نقطهعطف و مرجع تصمیمگیریهاست.
او در آن زمان به The Boston Journal گفته بود: «آیا ما برای همیشه در انگلستان خواهیم ماند؟ خیر. آیا در حال فروش لیورپول هستیم؟ خیر. آیا با سرمایهگذاران درباره لیورپول گفتگو میکنیم؟ بله. آیا اتفاقی در این زمینه خواهد افتاد؟ فکر میکنم بله، اما آن اتفاق فروش کامل باشگاه نخواهد بود.»
با این حال، روز فروش بالاخره فرا خواهد رسید. FSG در اواخر سال ۲۰۲۵ تیم هاکی روی یخ پیتسبرگ پنگوئنز را به مبلغ ۱.۷ میلیارد دلار فروخت، در حالی که سرمایهگذاری اولیه ۹۰۰ میلیون دلاری خود در سال ۲۰۲۱ را تقریباً دو برابر کرده بود. سود حاصل از فروش لیورپول، اگر همین حالا سود خود را نقد کنند، نزدیک به ۱۵ برابر سرمایه اولیه خواهد بود.
از رویای لاسوگاس تا آینده مبهم آنفیلد
ورزش همواره جذابیت اصلی را برای هنری و همکارانش داشته است؛ کسانی که یکی از آنها لبورن جیمز، اسطوره تالار مشاهیر بسکتبال است و سرمایهگذاریهای استراتژیک فراوانی از جمله در تور حرفهای گلف (PGA) دارند. FSG حتی در دو دوره اخیر رقابتهای آزاد گلف که با حضور روری کلروی برگزار شد، میزبانی رویدادها را بر عهده داشت.
شاید در درازمدت اهداف بزرگتری در جریان باشد. در سال ۲۰۲۸ امتیاز یک تیم بسکتبال در لاسوگاس برای خرید در دسترس خواهد بود که کارشناسان این صنعت انتظار دارند قیمت پایه آن از ۱۰ میلیارد دلار شروع شود. اگرچه FSG در ماه مارس اعلام کرد علاقهای به آن ندارد، اما آنها همواره مشتاق بررسی فرصتهای تازه هستند.
آنها اصلاً به همین شکل مالکان لیورپول شدند. هنری در ابتدا تمایلی به سرمایهگذاری در لیگ برتر نداشت تا اینکه ایمیلی از جو یانوشفسکی، نائب رئیس وقت فروش شرکت FSG و هوادار متعصب لیورپول دریافت کرد که رسماً از او خواسته بود: «باشگاه من را نجات بده.»
هر چه هنری بیشتر به آن فکر کرد، بیشتر مجذوبش شد و در نهایت دل به دریا زد. شاید FSG سالهای زیادی به عنوان متولی لیورپول باقی بماند و شاید فضا را برای ورود کنسرسیوم باتیا و تزریق منابع مالی تازه باز کند.
اما مطرح شدن نام جف بزوس تمام چشماندازها را تغییر داده و به همین دلیل است که حجم عظیمی از تردیدها و سوالات مطرح شده است. لیورپول فصل گذشته به اندازه کافی تلاطم و بحران را تجربه کرد؛ کمتر کسی انتظار داشت که آنها با موج جدیدی از ابهامات و فراز و نشیبهای بزرگ در افق پیشرو، وارد فصل جدید شوند.
منبع: یاهواسپورت