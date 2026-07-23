به گزارش ایلنا، برنامه برگزاری اردوی پیش‌فصل استقلال در ترکیه با ابهام جدی مواجه شده و احتمال دارد این سفر در نهایت از دستور کار آبی‌پوشان خارج شود.

استقلالی‌ها هفته گذشته یک اردوی پنج‌روزه را در هتل المپیک تهران پشت سر گذاشتند و بر اساس برنامه اولیه قرار بود در روزهای ابتدایی مردادماه برای ادامه آماده‌سازی راهی ترکیه شوند. با این حال، آخرین بررسی‌ها نشان می‌دهد احتمال لغو این اردوی برون‌مرزی افزایش یافته است.

گفته می‌شود سهراب بختیاری‌زاده با توجه به شرایط فعلی، تمایل چندانی به برگزاری اردوی خارجی ندارد و ترجیح می‌دهد روند آماده‌سازی تیم در داخل کشور دنبال شود. در صورت نهایی شدن این تصمیم، استقلال به جای سفر به ترکیه، اردوی دیگری را در تهران یا یکی دیگر از شهرهای کشور برگزار خواهد کرد.

این تصمیم در شرایطی مطرح شده که فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران طبق برنامه سازمان لیگ از ۲۳ مرداد آغاز می‌شود و زمان محدودی تا شروع مسابقات باقی مانده است. به همین دلیل، کادر فنی استقلال تلاش دارد بدون ایجاد وقفه در روند تمرینات، برنامه آماده‌سازی تیم را در داخل کشور ادامه دهد.

در صورت لغو رسمی اردوی ترکیه، مدیران باشگاه و کادر فنی باید برنامه جایگزین مناسبی برای حفظ آمادگی بازیکنان در فاصله باقی‌مانده تا آغاز فصل جدید تدوین کنند تا آبی‌پوشان با شرایط مطلوب وارد رقابت‌های لیگ برتر شوند.

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