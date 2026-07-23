شکایت رسمی نروژ از فیفا؛ پای ترامپ به پرونده جنجالی باز شد
رئیس فدراسیون فوتبال نروژ با انتقاد از نحوه رسیدگی فیفا به پرونده فولارین بالوگان، خواستار شفافسازی این نهاد شد و هشدار داد که مداخلههای خارج از چارچوب قوانین میتواند اعتبار مدیریت فوتبال جهان را با چالش جدی روبهرو کند.
به گزارش ایلنا، انتقادها از تصمیم اخیر فیفا درباره پرونده فولارین بالوگان همچنان ادامه دارد و این بار رئیس فدراسیون فوتبال نروژ نسبت به نحوه مدیریت این پرونده واکنش تندی نشان داده است.
حاشیههای این موضوع پس از آن افزایش یافت که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، از نقش خود در روند این پرونده سخن گفت؛ اتفاقی که واکنش برخی از مدیران فوتبال اروپا را در پی داشت.
لیزه کلاونس، رئیس فدراسیون فوتبال نروژ، در گفتوگویی با روزنامه تایمز تأکید کرد که ابعاد این پرونده به اندازهای جدی است که نمیتوان آن را نادیده گرفت. او معتقد است فیفا باید درباره تصمیم اتخاذشده توضیحی شفاف ارائه دهد و مسئولیت آن را بپذیرد.
کلاونس با اشاره به اهمیت پایبندی به قوانین فوتبال اظهار داشت که تلاش برای نادیده گرفتن چنین موضوعاتی، راهکار مناسبی نیست و میتواند پیامدهای گستردهای برای ساختار حکمرانی فوتبال جهان به همراه داشته باشد. به گفته او، اگر قوانین اساسی فوتبال تحت تأثیر فشارهای بیرونی قرار بگیرند، این مسئله به اعتبار و استقلال نهادهای تصمیمگیر آسیب خواهد زد.
رئیس فدراسیون نروژ همچنین تأکید کرد که انتظار دارد مدیران فیفا به صراحت درباره این اتفاق موضعگیری کنند و در صورت وقوع اشتباه، آن را بپذیرند. او هشدار داد که عقبنشینی در برابر فشارهای سیاسی میتواند مرز میان مدیریت مستقل فوتبال و مداخلات خارج از این حوزه را از بین ببرد.
بر اساس اظهارات کلاونس، در صورتی که اعضای هیئتمدیره فدراسیون نروژ از این پیشنهاد حمایت کنند، پرونده مربوط به بالوگان به شکایت موجود اضافه خواهد شد تا برای بررسی به کمیته مستقل اخلاق فیفا ارجاع شود.
فیفا پیشتر با صدور تصمیمی درباره محرومیت بالوگان، شرایط حضور این بازیکن در دیدار مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی برابر بلژیک را فراهم کرده بود. بالوگان در مسابقه قبلی تیم ملی آمریکا مقابل بوسنی و هرزگوین از زمین اخراج شده بود، اما تصمیم جدید فیفا باعث شد او در مرحله حذفی نیز در اختیار کادر فنی آمریکا قرار بگیرد؛ موضوعی که همچنان با انتقاد برخی فدراسیونها و مدیران فوتبال همراه است.