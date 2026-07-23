سفر غیرمنتظره رضاییان همه را غافلگیر کرد (عکس)

به گزارش ایلنا، رامین رضاییان با انتشار یک استوری جدید در صفحه شخصی خود اعلام کرد که راهی ماربیا در اسپانیا شده است. این بازیکن در کنار تصویری مقابل یک هواپیمای شخصی، از سفر دوباره خود به این کشور خبر داد؛ سفری که در شرایط فعلی، بار دیگر بحث درباره آینده فوتبالی او را داغ کرده است.

رضاییان پس از پایان رقابت‌های جام جهانی همراه با تیم ملی ایران ابتدا به تهران بازگشت و سپس مدتی را در اسپانیا و فرانسه سپری کرد. او اکنون بار دیگر راهی اسپانیا شده؛ در حالی که هنوز وضعیت حضورش در استقلال یا پیوستن به تیمی جدید مشخص نشده است.

این مدافع باتجربه طی هفته‌های اخیر با انتشار تصاویری از تمرینات انفرادی، برنامه‌های بدنسازی و دویدن، نشان داده که برای حفظ آمادگی جسمانی خود برنامه منظمی را دنبال می‌کند. با این وجود، تاکنون خبری از اضافه شدن او به تمرینات استقلال یا رونمایی از باشگاه جدیدش منتشر نشده است.

ابهام درباره آینده رضاییان پس از استوری اخیر او افزایش یافت؛ جایی که خطاب به هواداران استقلال اعلام کرد هنوز هیچ قراردادی ندارد و وعده داد طی روزهای آینده درباره تصمیم نهایی و اتفاقات اخیر توضیحاتی ارائه کند. این اظهارات در حالی مطرح شده که مدیران استقلال پیش‌تر تأکید کرده بودند انتقال او به فولاد به صورت قرضی انجام شده و انتظار می‌رود برای فصل جدید به جمع آبی‌پوشان بازگردد.

در صورتی که قرارداد رضاییان با استقلال به پایان رسیده یا همکاری دو طرف به شکل رسمی خاتمه یافته باشد، ادامه حضور او در این تیم مستلزم امضای قرارداد جدید خواهد بود. این در حالی است که استقلال به دلیل محرومیت از فعالیت در نقل‌وانتقالات، فعلاً امکان ثبت قرارداد بازیکنان جدید را ندارد و این موضوع می‌تواند روند بازگشت احتمالی او را با چالش مواجه کند.

در روزهای گذشته از علاقه چند باشگاه خارجی به جذب رضاییان خبرهایی منتشر شده است، اما تاکنون هیچ توافق رسمی با تیمی دیگر اعلام نشده است. تداوم حضور این بازیکن در اسپانیا نیز گمانه‌زنی‌ها درباره ادامه فوتبالش خارج از ایران را تقویت کرده، هرچند هنوز مقصد نهایی او مشخص نیست.

استقلال در حال حاضر در پست دفاع راست بازیکنانی مانند صالح حردانی و سامان تورانیان را در اختیار دارد و با توجه به شرایط موجود، آینده همکاری این باشگاه با رامین رضاییان همچنان نامشخص است. حال باید دید سفر تازه این مدافع باتجربه به اسپانیا در نهایت به امضای قراردادی با یک تیم خارجی منجر خواهد شد یا مسیر دیگری پیش روی او قرار می‌گیرد.

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