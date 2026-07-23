ابوالفضل کوهی به نساجی پیوست
انتقال ابوالفضل کوهی به نساجی مازندران نهایی شد تا مدافع جوان استقلال خوزستان پس از دو فصل حضور در این تیم، فوتبال خود را در قائمشهر ادامه دهد.
به گزارش ایلنا، باشگاه نساجی مازندران در ادامه فعالیت خود در بازار نقلوانتقالات، ابوالفضل کوهی را به خدمت گرفت. این مدافع راست که طی دو فصل اخیر برای استقلال خوزستان به میدان میرفت، با عقد قراردادی به جمع شاگردان مجتبی حسینی اضافه شد.
کوهی فصل گذشته یکی از بازیکنان قابل اتکای استقلال خوزستان بود و عملکرد او باعث شد نامش در فهرست گزینههای برخی تیمهای لیگ برتری، از جمله سپاهان، مطرح شود. با این حال، این بازیکن در نهایت نساجی را به عنوان مقصد جدید خود انتخاب کرد.
مدیران استقلال خوزستان اعلام کردهاند که این انتقال حدود ۲۵ میلیارد تومان درآمد برای باشگاه به همراه داشته است؛ رقمی که از آن به عنوان یکی از مهمترین درآمدهای نقلوانتقالاتی این باشگاه در سالهای اخیر یاد میشود.
این بازیکن در مجموع ۳۹ مسابقه با پیراهن استقلال خوزستان به میدان رفت و در این مدت توانست خود را به عنوان یکی از چهرههای جوان و آیندهدار تیم معرفی کند. نمایش قابل توجه او در دیدار برابر استقلال تهران، پیش از مصدومیت جدیاش، بیش از گذشته نگاهها را به سمت این مدافع جوان جلب کرد و نقش مهمی در افزایش توجه باشگاههای لیگ برتری به او داشت.
کوهی اکنون در شرایطی به نساجی پیوسته که این تیم با هدایت مجتبی حسینی در تلاش است با ترکیبی متفاوت وارد فصل جدید رقابتهای لیگ برتر شود. انتظار میرود این مدافع جوان با حضور در سمت راست خط دفاعی، یکی از مهرههای اصلی نساجی در فصل پیش رو باشد و در صورت ارائه عملکرد موفق، مسیر تازهای را در دوران حرفهای خود رقم بزند.
نساجی مازندران پیش از جذب ابوالفضل کوهی نیز حضور بازیکنانی مانند کسری طاهری، دانیال ایری، علیرضا جعفرپور، امیرمسعود سرآبادانی، بهروز نوروزیفرد، جواد آقاییپور و افشین صادقی را در ترکیب خود قطعی کرده بود تا روند تقویت این تیم برای فصل جدید ادامه پیدا کند.