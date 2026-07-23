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وینگر گلزن بروژ رسماً آرسنالی شد

وینگر گلزن بروژ رسماً آرسنالی شد
کد خبر : 1817557
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باشگاه آرسنال با نهایی کردن انتقال کریستوس تزولیس، وینگر ملی‌پوش یونان، ترکیب خود را برای فصل جدید تقویت کرد.

به گزارش ایلنا،  باشگاه آرسنال روز پنج‌شنبه به طور رسمی از جذب کریستوس تزولیس خبر داد. این وینگر ۲۴ ساله یونانی با قراردادی به ارزش ۴۰ میلیون یورو از کلوب بروژ راهی جمع قهرمان فوتبال انگلیس شد و قراردادی پنج‌ساله با این باشگاه امضا کرد. همچنین اعلام شده است که او در فصل پیش رو پیراهن شماره ۱۷ آرسنال را بر تن خواهد داشت.

انتقال تزولیس در شرایطی نهایی شد که لئاندرو تروسار، مهاجم بلژیکی آرسنال، با انتقالی ۲۰ میلیون یورویی راهی بشیکتاش ترکیه شده است. پیش از این نیز گزارش‌هایی درباره علاقه اسپورتینگ لیسبون به جذب این بازیکن یونانی منتشر شده بود، اما در نهایت آرسنال موفق شد رضایت او و باشگاه بلژیکی را برای انجام این انتقال جلب کند.

تزولیس پس از رسمی شدن قراردادش، از حضور در آرسنال ابراز رضایت کرد و گفت: «پیوستن به باشگاهی با این جایگاه و افتخارات، تجربه‌ای فوق‌العاده برای من است. از اینکه فرصت حضور در تیم قهرمان انگلیس را به دست آورده‌ام، احساس غرور می‌کنم و مشتاقم فصل جدید را در کنار هم‌تیمی‌هایم آغاز کنم.»

این بازیکن از زمان پیوستن به کلوب بروژ در سال ۲۰۲۴ عملکردی قابل توجه از خود به نمایش گذاشت و در دو فصل متوالی موفق شد بیش از ۲۰ گل به ثمر برساند. او فصل گذشته یکی از بهترین دوران حرفه‌ای خود را پشت سر گذاشت و در ۵۵ مسابقه، آمار ۲۲ گل و ۲۹ پاس گل را به ثبت رساند؛ عملکردی که سهم مهمی در قهرمانی کلوب بروژ در لیگ بلژیک داشت.

تزولیس همچنین در رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا نیز نمایش‌های مؤثری ارائه داد. او موفق شد برابر آتالانتا در مرحله گروهی گلزنی کند و در دیدار رفت پلی‌آف صعود به مرحله یک‌هشتم نهایی نیز در تساوی ۳ بر ۳ مقابل اتلتیکو مادرید یکی از گل‌های تیمش را به ثمر برساند؛ آماری که نقش او را در موفقیت‌های فصل گذشته کلوب بروژ پررنگ‌تر کرد.

 

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