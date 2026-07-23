جدایی رسمی مدافع اتریشی از الاندرود
چراغ سبز لیدز به انتقال رایگان وبر به شالکه
باشگاه لیدز یونایتد موافقت خود را با جدایی ماکسیمیلیان وبر اعلام کرد تا این مدافع اتریشی در انتخابی جدید، با قراردادی آزاد به شالکه ۰۴ بپیوندد.
به گزارش ایلنا، باشگاه شالکه ۰۴ به صورت رسمی ماکسیمیلیان وبر، مدافع وسط اتریشی را با قراردادی دائمی به خدمت گرفت. این انتقال مدت کوتاهی پس از انتشار شایعات به سرانجام رسید. در یک چرخش جالب توجه، این بازیکن ۲۸ ساله با قراردادی آزاد به شالکه میپیوندد. تاریخچه مصدومیتهای اخیر وبر باعث شد تا لیدز با فسخ قرارداد او مشکلی نداشته باشد.
وبر به سومین باشگاه بوندسلیگایی خود پیوست
بازیکن سابق وردربرمن و بوروسیا مونشنگلادباخ — که همواره علاقه زیادی به فوتبال آلمان داشته — در بیانیهای که از سوی باشگاه منتشر شد، اعلام کرد مشتاق است ثابت کند منتقدانش اشتباه میکنند. تقریباً تمامی منابع رسانهای فوتبال آلمان گزارش میدهند که شالکه با این کار ریسک خود را کاهش داده است؛ چرا که قرارداد جدید وبر حول محور پاداشهای مبتنی بر عملکرد تنظیم شده است.
اظهارات درباره امضای قرارداد وبر
یوری مولدر، مدیر ارشد فوتبال باشگاه در بیانیهای اشاره کرد: «ماکسیمیلیان وبر تجربه بیش از ۱۷۰ بازی در سطح اول فوتبال را با خود به همراه میآورد و به لطف دوران حضورش در مونشنگلادباخ و برمن، با چالشهای خاص بوندسلیگا نیز آشناست. ما اطمینان داریم که او میتواند بار دیگر در کنار ما به پتانسیل کامل خود دست یابد. برای رسیدن به این هدف، کادر فنی به رهبری میرون موسلیچ به صورت فشرده با او کار خواهند کرد.»
خود وبر نیز افزود: «از همان ابتدا، شالکه ۰۴ من را هیجانزده کرد. پس از گفتگوهای مثبت، منتظر این چالش جدید در باشگاهی واقعاً خاص هستم که در این فصل به بوندسلیگا صعود کرده است . بازی در بوندسلیگا با شالکه یک فرست هیجانانگیز است. اکنون میخواهم سریعتر کارم را آغاز کنم و با همتیمیهای جدیدم آشنا شوم.»