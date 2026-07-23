به گزارش ایلنا، آرسنال پس از خانه‌نشین شدن ویلیام سالیبا مدافع وسط خود برای «یک دوره طولانی» به دلیل آسیب‌دیدگی کمر، با یک ضربه سنگین ناشی از مصدومیت مواجه شد.

این مدافع در طول مسیر صعود فرانسه به مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی با ناراحتی در ناحیه کمر بازی کرد؛ با وجود اینکه این بازیکن ۲۵ ساله نیازی به عمل جراحی نخواهد داشت، اما دوره‌ای احتمالا چند ماهه از میادین دور خواهد بود.

در بیانیه آرسنال آمده است: «بررسی‌های تخصصی بعدی پس از بازگشت ویلیام به لندن در این هفته تأیید کرد که او دچار مصدومیت از ناحیه کمر شده است که نیاز به یک دوره توانبخشی دارد.»

«ارزیابی‌های گسترده به این نتیجه رسیده است که جراحی توصیه نمی‌شود، اما ویلیام اکنون باید یک برنامه بازتوانی دقیق را آغاز کند.»

«توانبخشی ویلیام بلافاصله با مدیریت مداوم مصدومیت او آغاز می‌شود و انتظار می‌رود او برای یک دوره طولانی از میادین دور باشد.»

«همه به طور کامل روی حمایت از ویلیام تمرکز کرده‌اند تا اطمینان حاصل شود که او در سریع‌ترین زمان ممکن به آمادگی کامل بازمی‌گردد.»

دندان روی جگر سالیبا برای فتح لیگ برتر و جام جهانی

سالیبا این مشکل را در طول فصل قهرمانی توپچی‌ها مدیریت کرده بود و مصمم بود که آن را در جام جهانی نیز ادامه دهد.

با این حال، پس از شکست آن‌ها برابر اسپانیا در مرحله نیمه‌نهایی، او در دیدار رده‌بندی غایب بود.

او پیشتر در طول این تورنمنت گفته بود: «چند ماه است که درگیر برخی دردهای جزئی بوده‌ام.»

«دندان روی جگر گذاشتم زیرا لیگ قهرمانان و لیگ برتر در میان بود.»

«جام جهانی فقط هر چهار سال یک‌بار برگذار می‌شود، بنابراین باید دندان روی جگر بگذارید.»

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