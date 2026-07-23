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آدیمی رسماً به بارسلونا پیوست

آدیمی رسماً به بارسلونا پیوست
کد خبر : 1817516
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بارسلونا با انتشار بیانیه‌ای رسمی از جذب کریم آدیمی، وینگر آلمانی دورتموند، خبر داد. این مهاجم ۲۴ ساله با قراردادی پنج‌ساله به جمع آبی‌واناری‌ها اضافه شد و قرار است امروز در مراسم معارفه باشگاه حضور پیدا کند.

به گزارش ایلنا، آدیمی که حدود یک هفته پیش برای انجام مراحل نهایی انتقال وارد بارسلونا شده بود، پس از تکمیل تست‌های پزشکی و امور اداری، امروز به طور رسمی بازیکن این تیم شد. او نخستین جلسه تمرینی خود را روز جمعه زیر نظر هانسی فلیک برگزار خواهد کرد.

این انتقال پس از توافق بارسلونا با دورتموند نهایی شد. باشگاه اسپانیایی ۲۲ میلیون یورو به صورت ثابت پرداخت می‌کند و ۷ میلیون یورو دیگر نیز به عنوان پاداش‌های عملکردی در قرارداد گنجانده شده است.

آدیمی دومین خرید تابستانی بارسلونا پس از آنتونی گوردون است که با رقمی حدود ۷۰ میلیون یورو به علاوه ۱۰ میلیون یورو بندهای پاداش از نیوکاسل به این تیم پیوسته بود. هانسی فلیک از دوران مربیگری در تیم ملی آلمان شناخت خوبی از آدیمی دارد و او را به دلیل سرعت، غیرقابل پیش‌بینی بودن و توانمندی در جناح راست، گزینه‌ای ایده‌آل برای تقویت خط حمله می‌دانست.

مدیران بارسلونا همچنان در بازار نقل‌وانتقالات فعال هستند و جذب دو بازیکن دیگر را نیز در دستور کار دارند. خولیان آلوارز یکی از اهداف اصلی باشگاه است، هرچند اتلتیکومادرید تمایلی به فروش او ندارد. مذاکرات با ژوائو کانسلو نیز وارد مراحل پایانی شده و انتظار می‌رود این انتقال با رقمی حدود ۱۰ میلیون یورو نهایی شود.

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