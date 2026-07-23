امیررضا جدی به سپاهان پیوست

به گزارش ایلنا، طلایی‌پوشان اصفهان پس از رونمایی از رضا جعفری، تنها یک روز بعد با اعلام رسمی جذب یک مهره هجومی دیگر، خرید جدید خود را به هواداران معرفی کردند.

امیررضا جدی که طی سال‌های گذشته در رده‌های سنی جوانان و امید تراکتور توپ می‌زد، با اتخاذ تصمیمی غیرمنتظره و جدایی از جمع سرخ‌پوشان تبریزی راهی سپاهان شد تا فرصت بیشتری برای حضور در ترکیب اصلی پیدا کند.

این مهاجم با قراردادی چهار ساله به جمع اصفهانی‌ها ملحق شده و نامش در سهمیه بازیکنان زیر ۲۳ سال سپاهان ثبت خواهد شد.

جدی فصل گذشته اگرچه در بین بازیکنان تیم قهرمان دراگان اسکوچیچ حضور داشت، اما هرگز شانس بازی و ورود به زمین را پیدا نکرد.

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