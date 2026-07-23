بازسازی عکس معروف با دو جام جهانی

به گزارش ایلنا، سرخیو راموس با انتشار فریم جدیدی در شبکه اجتماعی اینستاگرام توجه میلیون‌ها هوادار فوتبال را به خود جلب کرد. این مدافع مطرح اسپانیایی در هواپیمای اختصاصی و روی پرچم کشورش، در حالی که دو جام جهانی در کنارش قرار داشت در حال استراحت و خوابیدن دیده می‌شود.

این پست ادای احترامی شیطنت‌آمیز به عکس معروف لیونل مسی پس از قهرمانی آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر است؛ فریم تاریخی و ماندگاری که در آن فوق‌ستاره آرژانتینی کاپ قهرمانی جهان را در تختخواب به آغوش کشیده بود.

انتشار این تصویر با بازبازتاب بسیار گسترده و واکنش‌های فراوانی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های ورزشی همراه شده است.

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