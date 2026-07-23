به گزارش ایلنا، پس از پایان فصل گذشته بدون کسب حتی یک جام معتبر برای دومین فصل متوالی، رئال مادرید امیدوار است که بازگشت ژوزه مورینیو بتواند بارقه‌های امید و احیا را به سانتیاگو برنابئو بازگرداند؛ از همین رو کهکشانی‌های مادرید برای فصل ۲۷-۲۰۲۶، پیراهن دوم سبز جدیدی به تن خواهند کرد تا دوباره به مسیر پیروزی بازگردند.

شاید به عنوان ادای احترامی به این سرمربی همیشه‌جوان، لباس دوم جدید رئال مادرید طرحی به رنگ سبز تیره و سفید است؛ یک ترکیب رنگی کمیاب که آخرین بار نزدیک به ۱۵ سال پیش، زمانی که مورینیو آخرین بار هدایت تیم را بر عهده داشت، توسط باشگاه استفاده شد.

پیراهن فصل ۲۷-۲۰۲۶ با این هدف طراحی شده که حس «لوکس بودن و اصالت» را القا کند و الگوی به کار رفته در پارچه آن نیز قطعاً جلای ویژه‌ای به این طرح بخشیده است.

الگوی تکرارشونده روی پیراهن، یک تفسیر هندسی از لوگوی باشگاه رئال مادرید است، در حالی که حروف اختصاری باشگاه «RMCF» با رنگ سبز کمی روشن‌تر و به سبک «ماتریس نقطه‌ای» درج شده و خودنمایی می‌کند.

تمام حاشیه‌ها و جزئیات با رنگ سفید مایل به نعنایی مشخص شده‌اند و همان‌طور که بدون شک متوجه شده‌اید، آدیداس لوگوی کلاسیک «سه برگ» (Trefoil) خود را روی سینه قرار داده است؛ لوگویی که برای اولین بار از اواسط دهه ۱۹۸۰ میلادی بر روی پیراهن دوم رئال مادرید ظاهر می‌شود.

بازگشت به خاطرات فصل ۱۳-۲۰۱۲ با ژوزه مورینیو

کهکشانی‌ها آخرین بار در فصل ۱۳-۲۰۱۲ پیراهن سوم سبز تیره را به تن کردند. آن فصل، آخرین فصل از دوره اول حضور مورینیو روی نیمکت بود که رئال مادرید در لالیگا به مقام نایب‌قهرمانی رسید، در فینال کوپا دل ری شکست خورد و در مرحله نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان اروپا از دور رقابت‌ها کنار رفت. اما اکنون با گذشت بیش از یک دهه، مورینیو همان مردی است که باشگاه برای بازگرداندن تیم به مسیر درست به او روی آورده است.

فدریکو والورده که تازگی به عنوان کاپیتان جدید رئال مادرید انتخاب شده است، روز چهارشنبه هنگام پیوستن به تمرینات پیش‌فصل گفت: «واقعاً مشتاقم که از [مورینیو] یاد بگیرم، به تک‌تک توصیه‌های او گوش دهم و از هر ثانیه یا دقیقه‌ای که در هر جلسه تمرینی با او و کادر فنی‌اش شریک هستم، نهایت استفاده را ببرم.»

«من تلاش خواهم کرد تا به عنوان یک انسان و یک فوتبالیست رشد کنم و یاد بگیرم. او فرد ویژه‌ای است که می‌توانم چیزهای زیادی از او بیاموزم. امیدوارم فصل فوق‌العاده‌ای در پیش داشته باشیم.»

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