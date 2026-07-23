فهرست ۱۰ داور برتر جام جهانی ۲۰۲۶ اعلام شد
یک رسانه تخصصی با ارزیابی عملکرد قاضیان حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶، فهرست ۱۰ داور برتر این تورنمنت را اعلام کرد
به گزارش ایلنا، رسانه تخصصی «Refereeing World» با ارزیابی عملکرد قاضیان حاضر در رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶، فهرست ۱۰ داور برتر این تورنمنت بزرگ را منتشر کرد. در صدر این ردهبندی، اسلاوکو وینچیچ داور سرشناس اسلوونیایی قرار گرفته که با مدیریت فوقالعاده و تصمیمات دقیق خود عملکرد بینقصی را به نمایش گذاشت. همچنین اسماعیل الفتح از آمریکا و ایوان بارتون از السالوادور با قرارگیری در رتبههای دوم و سوم، برترین قاضیان قاره آمریکا در این فهرست لقب گرفتند.
نکته جالبتوجه در این لیست، حضور پررنگ داوران آسیایی و باتجربه در جمع برترینهاست. ادهم مخادمه از اردن و ایلگیز تانتاشف از ازبکستان با قرار گرفتن در رتبههای نهم و دهم، نمایندههای شایسته قاره کهن در این ردهبندی هستند. در کنار آنها، نامهای سرشناسی چون کلمنت تورپین فرانسوی و مایکل اولیور انگلیسی نیز به چشم میخورند تا ترکیب این فهرست، مجموعهای از باکیفیتترین و مقتدرترین داوران فوتبال جهان را در جام جهانی ۲۰۲۶ نشان دهد.
اسامی ۱۰ داور برتر جام جهانی ۲۰۲۶
1. اسلاوکو وینچیچ (اسلوونی)
2. اسماعیل الفتح (آمریکا)
3. ایوان بارتون (السالوادور)
4. کلمنت تورپین (فرانسه)
5. مایکل اولیور (انگلیس)
6. ژوائوپدرو پینیرو (پرتغال)
7. فاکوندو رائول تلو فیگوئروآ (آرژانتین)
8. خسوس والنزوئلا (ونزوئلا)
9. ادهم مخادمه (اردن)
10. ایلگیز تانتاشف (ازبکستان)