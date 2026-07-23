هدف غیرمنتظره در پاریس
چراغ سبز لیورپول به مدافع سابق لیگ برتر
دیوید لینچ خبرنگار مطرح انگلیسی مدعی شد لیورپول همچنان وضعیت مدافع سابق لیگ برتر و کنونی پاریسنژرمن را زیر نظر دارد و احتمال ارائه پیشنهاد رسمی برای جذب او وجود دارد.
به گزارش ایلنا، نیاز لیورپول به تقویت خط دفاعی به یکی از اولویتهای اصلی پنجره نقلوانتقالات تابستانی تبدیل شده است و در جدیدترین قسمت پادکست رسانهای آنفیلد ایندکس، دیو دیویس درباره یک نام جالب که همچنان توجهات را به خود جلب میکند، یعنی ایلیا زابارنی مدافع پاریسنژرمن، از دیوید لینچ جویا شد.
با توجه به اینکه آندونی ایراولا پنهان نکرده که لیورپول با کمبود عمق در خط دفاعی مواجه است، گمانهزنیها حول گزینههای احتمالی شدت یافته است. اگرچه لینچ از اینکه بگوید معاملهای قریبالوقوع است فاصله زیادی داشت، اما تحلیل او دیدگاه جالبی ارائه داد درباره اینکه چرا زابارنی میتواند با پیشرفت پنجره نقلوانتقالات به بازیکنی تبدیل شود که ارزش زیر نظر گرفتن را دارد.
ارتباطات آشنا علاقه لیورپول را تقویت میکند
وقتی دیویس به گزارشهای مربوط به لینک شدن مدافع تیم ملی اوکراین به لیورپول اشاره کرد، لینچ مراقب بود که انتظارات را کنترل کند.
«بله. بنابراین قطعاً کسی هست که حداقل باید او را زیر نظر داشت. من میگویم، میدانید، ریچارد هیوز او را برای بورنموث خرید. ایراولا با او کار کرده و کاملاً او را دوست داشته است.»
این روابط موجود بلافاصله توضیح میدهد که چرا زابارنی وارد این گفتگوها شده است. هیوز به واسطه فعالیتش در جذب بازیکن برای بورنموث این مدافع را میشناسد، در حالی که ایراولا قبلاً مربی او بوده و بوضوح برای کیفیت بازیاش ارزش قائل است.
با این حال، لینچ بارها تأکید کرد که وضعیت همچنان به تحولات در پاریس بستگی دارد.
«و این پیشنهاد وجود دارد که پیاسجی آماده فروش خواهد بود. اما منظورم این است که چقدر اما و اگر وجود دارد؟ واقعاً دیوانهکننده است.»
این هشدار قابل توجه است. لینچ به جای اینکه زابارنی را به عنوان خرید بعدی لیورپول معرفی کند، سناریویی را توصیف کرد که قبل از رخ دادن هر اتفاق جدی، نیاز دارد تا چندین قطعه در کنار هم قرار گیرند.
پیاسجی تصمیمگیرنده نهایی است
لینچ توضیح داد که هرگونه اقدامی عمدتاً به برنامههای نقلوانتقالاتی خود پاریسنژرمن بستگی دارد.
«این فقط گزینهای است که اگر در انتهای پنجره اقدامی برای او صورت گیرد تعجب نمیکنم، اگر پیاسجی واقعاً بخواهد او را از در بیرون کند، اما ما هنوز در آن نقطه نیستیم.»
این ارزیابی وضعیت فعلی بازی را منعکس میکند. لیورپول ممکن است بازیکن را تحسین کند، اما تحسین به تنهایی یک انتقال را شکل نمیدهد. در دسترس بودن، زمانبندی و ارزشگذاری همگی عوامل اصلی باقی میمانند.
لینچ همچنین تشریح کرد که چرا زابارنی همچنان از دیدگاه لیورپول جذابیت دارد.
«بنابراین این فقط نامی است که فکر میکنم ارزش مطرح کردن دارد. او کسی است که بوضوح مورد پسند کادر جذب بازیکن در لیورپول است، بوضوح مورد پسند سرمربی است، تجربه لیگ برتر دارد، سن مناسبی دارد، ممکن است در دسترس باشد، اما این به پیاسجی بستگی دارد.»
این ویژگیها برای تیم لیورپول که به دنبال تقویت خود بدون پذیرش ریسکهای غیرضروری است، کاملاً منطقی به نظر میرسد. تجربه لیگ برتر، آشنایی با روشهای ایراولا و حمایت تیم جذب بازیکن لیورپول همگی نکات مثبتی هستند.
گزینهای برای زیر نظر گرفتن، نه امضای قرارداد
در ادامه بحث، دیویس پرسید که آیا نامهای دفاعی ملموس دیگری وجود دارد که هواداران لیورپول بتوانند فراتر از تعقیب گسترده بردلی بارکولا به آن باور داشته باشند یا خیر.
پاسخ لینچ نشان داد که بازار چقدر نامطمئن باقی مانده است.
«صادقانه بگویم، نمیتوانم به هیچ لینک دیگری فکر کنم که فکر کنم در حال حاضر ۱۰۰٪ جدی باشد.»
اما حتی پس از بیان این نقطه، زابارنی استثنایی بود که لینچ دوباره به آن بازگشت.
«به همین دلیل است که فکر میکنم در مورد زابارنی، تمام فاکتورها و تیکهای لازم توسط مورد تایید است.»
او صحبتهایش را شاید با واضحترین خلاصه از موضع فعلی لیورپول به پایان رساند.
«بنابراین فکر میکنم او ارزش زیر نظر گرفتن را دارد. پس بیایید آن را دنبال کنیم. این یک نام جذاب است.»
در حال حاضر، علاقه لیورپول دقیقاً در همین نقطه قرار دارد. هیچ نشانهای مبنی بر اینکه مذاکرات در جریان است یا توافقی نزدیک است وجود ندارد. در عوض، تحلیل لینچ به بازیکنی اشاره دارد که با مشخصات جذب بازیکن در لیورپول همخوانی دارد، از اعتماد هر دو نفر یعنی ریچارد هیوز و آندونی ایراولا برخوردار است و در صورت تغییر شرایط در پیاسجی، میتواند به یک گزینه واقعی تبدیل شود.
با پیشرفت پنجره نقلوانتقالات، هوادارانی که به دنبال پاسخ قطعی و نهایی هستند ممکن است مجبور باشند صبور بمانند. زابارنی به عنوان خرید بعدی لیورپول معرفی نشده است، اما بر اساس ارزیابی لینچ، او قطعاً مدافعی است که وضعیتش شایسته توجه دقیق است.