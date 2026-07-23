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غیبت مشکوک در اردوی فرایبورگ

نوآ اتوبولو در راه انگلیس؟

نوآ اتوبولو در راه انگلیس؟
کد خبر : 1817411
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غیبت ناگهانی دروازه‌بان جوان و آینده‌دار فرایبورگ در اردوی آماده‌سازی این تیم، شایعات پیوستن او به لیگ برتر انگلیس را بیش از پیش تقویت کرده است.

به گزارش ایلنا، پس از انتشار اخباری مبنی بر اینکه نوآ اتوبولو از فرایبورگ خواسته تا در اردوی تدارکاتی این تیم در اشترونس اتریش حاضر نشود، مدیران این باشگاه غیبت این دروازه‌بان آلمانی در لیست اردوی آماده‌سازی را تأیید کرده‌ و اعلام کردند مذاکرات برای جدایی او در جریان است.

یوخن زایر، عضو هیئت مدیره باشگاه، پیش از عزیمت تیم به اتریش گفت: «ما به همراه نوآ تصمیم گرفتیم که او در این مقطع برنامه تمرینی خود را در فرایبورگ ادامه دهد. مذاکرات شخصی با باشگاه‌ها را می‌توان از فرایبورگ بهتر از اردوی تمرینی در اشترونس هماهنگ و مدیریت کرد.»

اتوبولو پیش از این پیشنهادهای تیم‌های تازه‌وارد به لیگ برتر یعنی هال‌سیتی و کاونتری‌سیتی را به امید نهایی کردن انتقال به باشگاهی ریشه‌دارتر و مطرح‌تر رد کرده است؛ این در حالی است که استون‌ویلا و بورنموث به جذب او علاقه نشان داده‌اند.

نوآ اتوبولو در راه انگلیس؟

این دروازه‌بان ۲۴ ساله فصل گذشته ۵۰ بازی در تمامی رقابت‌ها برای فرایبورگ انجام داد و ۱۲ کلین‌شیت ثبت کرد؛ فصلی که در آن، باشگاه ناحیه برایسگاو نایب‌قهرمان لیگ اروپا شد و جام را به استون‌ویلا واگذار کرد. در آستانه فصل ۲۰۲۶/۲۷، مدیران باشگاه تصمیم گرفتند میو باک‌هاوس را با قراردادی به ارزش ۱۵ میلیون یورو از وردربرمن به خدمت بگیرند تا مسیر برای جدایی اتوبولو هموار شود.

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