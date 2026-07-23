خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پلن مخفی رئال مادرید برای هایجک رودری

شرط سنگین سیتی مانع بزرگ کهکشانی‌ها

شرط سنگین سیتی مانع بزرگ کهکشانی‌ها
کد خبر : 1817376
لینک کوتاه کپی شد.

باشگاه رئال مادرید بلافاصله پس از پایان جام جهانی، جلسه‌ای محرمانه با مدیر برنامه‌های رودری برگزار کرده است؛ اما شروط سخت‌گیرانه منچسترسیتی تبدیل به چالش و مانعی بزرگ در مسیر این انتقال شده است.

به گزارش ایلنا، رئال مادرید تصمیم نهایی خود را برای اقدام جهت جذب رودری، هافبک اسپانیایی منچسترسیتی، اتخاذ کرده است.

روزنامه فرانسوی «اکیپ» گزارش داده است که پس از تغییر موضع فلورنتینو پرز، رئیس باشگاه—که در ابتدا متقاعد به انجام این انتقال نشده بود—هیئت مدیره رئال مادرید تصمیم گرفته است تا تلاش‌های خود را برای امضای قرارداد با رودری با جدیت دنبال کند.

باشگاه اسپانیایی اکنون احساس می‌کند به بازیکنی نیاز دارد که توانایی پر کردن جای خالی تونی کروس، ستاره آلمانی که دو سال پیش بازنشسته شد، را داشته باشد. آن‌ها رودری را به عنوان بهترین و مناسب‌ترین گزینه انتخاب کرده‌اند.

شرط سنگین سیتی مانع بزرگ کهکشانی‌ها

با این حال، رئال مادرید تمایلی ندارد مبلغی بیش از ۶۰ میلیون یورو پرداخت کند. این در حالی است که منچسترسیتی برای موافقت با فروش او، روی رقم ۱۰۰ میلیون یورو پافشاری می‌کند.

از سوی دیگر، شبکه «اسکای اسپورتس» گزارش داده که شانس پیوستن رودری به رئال مادرید در این تابستان در حال افزایش است. یک جلسه محرمانه در رستورانی در مادرید میان مدیران باشگاه و مدیر برنامه‌های این بازیکن برگزار شد که با تصمیم هیئت مدیره برای ادامه تلاش‌ها جهت نهایی کردن این معامله به پایان رسید.

مادرید همچنین در حال آماده‌سازی پیشنهادی برای قراردادی تا سال ۲۰۳۰ است و در حال حاضر تلاش می‌کند تا با رودری بر سر جزئیات و شروط شخصی به توافق برسد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل