پاسخ به یک جنجال بزرگ
دادگاه آمریکا رئیس فدراسیون فوتبال آرژانتین را احضار نکرده است
فدراسیون فوتبال آرژانتین با صدور بیانیهای رسمی، اخبار منتشرشده درباره احضار کلودیو تاپیا، رئیس این فدراسیون، به دادگاه آمریکا و توقیف وسایل الکترونیکی او پس از جام جهانی ۲۰۲۶ را بیاساس خواند و بهشدت تکذیب کرد.
به گزارش ایلنا، فدراسیون فوتبال آرژانتین عصر روز چهارشنبه به جنجالها پیرامون احضار کلودیو تاپیا، رئیس این فدراسیون، به دادگاه آمریکا به اتهام پولشویی پایان داد.
طبق گزارش منابع مختلف رسانهای، مقامات آمریکایی در حال بررسی قراردادهای تجاری مرتبط با فدراسیون فوتبال آرژانتین به ارزش بیش از ۳۰۰ میلیون دلار هستند.
این تحقیقات در پی یورش و بازرسیهای دسامبر گذشته از دفاتر فدراسیون فوتبال آرژانتین صورت میگیرد.
حقیقت احضار رئیس فدراسیون آرژانتین به دادگاه آمریکا
فدراسیون فوتبال آرژانتین تمام گزارشهای مربوط به احضار کلودیو تاپیا، رئیس این فدراسیون، توسط دستگاه قضایی آمریکا را رد کرد و این اخبار را شایعاتی بیاساس خواند.
در بیانیه منتشرشده در وبسایت رسمی این فدراسیون آمده است: «همچنین ادعاهای مربوط به توقیف اموال، تلفنهای همراه و وسایل الکترونیکی همراه تاپیا نیز شایعاتی عاری از حقیقت است.»
ماجرای اصلی احضاریه دادگاه آمریکا چیست؟
فدراسیون فوتبال آرژانتین در ادامه بیانیه خود تصریح کرد که احضاریه دستگاه قضایی آمریکا نه کلودیو تاپیا، رئیس فدراسیون، و نه پابلو توویگینو، خزانهدار را هدف قرار نداده، بلکه مربوط به یک فرد ثالث بوده است.
طبق این بیانیه، حکم صادره از آن فرد ناشناس میخواهد تا در دادگاه عالی حاضر شده و اسناد و مکاتبات مرتبط با چند مقام رسمی را ارائه دهد.
بحرانهای آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۶
فوتبال آرژانتین در طول حضور تیم ملی بزرگسالان خود در جام جهانی ۲۰۲۶، دوره بسیار پرتنشی را سپری کرد.
آرژانتین پس از شکست ۱ بر صفر مقابل اسپانیا در فینال تورنمنتی که به میزبانی ایالات متحده، مکزیک و کانادا برگزار شد، به مقام نایبقهرمانی بسنده کرد.
با این حال، در طول این مسابقات، کمپینی اوج گرفت که مدعی بود تیم ملی آرژانتین و اسطوره آنها، لیونل مسی، از حمایت و تبعیض مثبت فیفا (فدراسیون جهانی فوتبال) برخوردار شدهاند.
بازیکنان و کادر فنی چندین کشور رقیب نیز در طول جام جهانی در خاک آمریکا، حملات تندی را علیه آرژانتینیها مطرح کردند.
افتخارات فوتبال آرژانتین در سالهای اخیر
فدراسیون فوتبال آرژانتین در سالهای اخیر تنشها و آشفتگیهای متعددی را تجربه کرده است. با وجود تمام این مسائل، تیم ملی بزرگسالان این کشور نام خود را در تاریخ ثبت کرد.
لیونل مسی و همتیمیهایش در سالهای گذشته افتخارات متعددی را به ارمغان آوردهاند. فهرست برخی عناوین کسبشده به شرح زیر است:
قهرمانی کوپا آمریکا: ۲۰۲۱ و ۲۰۲۴.
قهرمانی جام جهانی: ۲۰۲۲.
قهرمانی فینالیسیما: ۲۰۲۲.