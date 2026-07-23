به گزارش ایلنا، یک ادعای رسانه‌ای، پرده از تنش شدید میان هانس فلیک، سرمربی بارسلونا، و فرانک دی‌یونگ، هافبک هلندی این تیم، در پی اتفاقات پایان فصل گذشته برداشته است.

ژرار رومرو، خبرنگار اسپانیایی که به‌طور تخصصی اخبار بارسلونا را پوشش می‌دهد، روز چهارشنبه مدعی شد که فلیک اعتماد خود را به دی‌یونگ به‌طور کامل از دست داده است. این بحران در جریان دیدار برگشت مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا—جایی که اتلتیکو مادرید، بارسلونا را از دور رقابت‌ها حذف کرد—به اوج خود رسید.

طبق گفته‌های رومرو، پس از اینکه دی‌یونگ مجوز پزشکی دریافت کرد، فلیک می‌خواست او را در ترکیب اصلی دیدار برگشت قرار دهد. اما این هافبک ملی‌پوش هلندی که حاضر به پذیرش این ریسک نبود، از بازی کردن خودداری کرد و همین موضوع باعث اختلاف و درگیری شدید میان طرفین شد.

حالا با تیره‌وتار شدن روابط دی‌یونگ با فلیک، این بازیکن به دنبال راهی برای خروج از بارسلونا است. هافبک آبی‌واناری‌ها که در جریان حضور با تیم ملی هلند در جام جهانی ۲۰۲۶ دچار مصدومیت شدیدی از ناحیه زانو شده، در حال حاضر با این آسیب‌دیدگی دست‌وپنجه نرم می‌کند. او در حال بررسی گزینه عمل جراحی است، اما اتخاذ هرگونه تصمیمی را به تأخیر انداخته تا ببیند آینده‌اش چگونه رقم خواهد خورد.

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