به گزارش ایلنا، آرسنال و منچستریونایتد در صدر صف مشتریان برای جذب الکس اسکات، هافبک بورنموث قرار دارند؛ گفتگوها انجام شده و انتظار می‌رود به زودی تصمیم‌گیری نهایی صورت گیرد. طبق گزارش دیلی میرور، این بازیکن ۲۲ ساله پس از فصل فوق‌العاده در ساحل جنوبی، در مرکز یک نبرد نقل‌وانتقالاتی بزرگ قرار گرفته است.

اسکات به یکی از تحسین‌شده‌ترین هافبک‌های جوان لیگ برتر تبدیل شده و در این گزارش آمده است که او در تابستان امسال مدنظر ۸ باشگاه قرار دارد. نیوکاسل، تاتنهام و اورتون همگی علاقه‌مند به جذب او هستند، اما این آرسنال و منچستریونایتد هستند که گفته می‌شود «در حال حاضر در موقعیت برتر» برای نهایی کردن قراردادی به ارزش ۴۰ میلیون پوند قرار دارند.

یک جزئیات مهم در جدیدترین به‌روزرسانی وجود دارد؛ مشخص شده که «نمایندگان اسکات با هر دو باشگاه گفتگو کرده‌اند»، در حالی که این هافبک «ظرف دو هفته آینده در مورد باشگاه جدید خود تصمیم خواهد گرفت». این موضوع وضعیت را کاملاً در مرحله جدی قرار می‌دهد، حتی اگر بورنموث ترجیح بدهد بازیکنی را حفظ کند که «نقش بسزایی در کسب سهمیه اروپایی برای گیلاس‌ها در فصل گذشته داشته است».

زمان تصمیم‌گیری اسکات فرامی‌رسد

از زاویه دید آرسنال، جذابیت این انتقال کاملاً مشخص است. اسکات از نظر فنی قوی و پرانرژی است و با الزامات لیگ برتر نیز تطابق پیدا کرده است. در این گزارش اضافه شده که «گفته می‌شود اسکات انتقال به امارات را ترجیح می‌دهد»، اگرچه از سوی خود بازیکن نیز احتیاط وجود دارد؛ چرا که او «نگران میزان دقایق بازی خود» تحت هدایت میکل آرتتا است.

این نگرانی ممکن است سرنوشت قرارداد را مشخص کند. آرسنال می‌تواند رقابت در بالاترین سطح و جذابیت پیوستن به قهرمان انگلیس را پیشنهاد دهد، در حالی که منچستریونایتد ممکن است تلاش کند مسیر روشن‌تری برای فرصت بازیِ مداوم ارائه کند. در این مقاله همچنین اشاره شده که یونایتد پیش از این یوری تیلمانس و آندری سانتوس را به خدمت گرفته، اما همچنان در بازار فعال است و مایکل کریک «هنوز علاقه‌مند است سومین بازیکن را هم در این پست اضافه کند».

دیدگاه هواداران آرسنال

از نگاه یک هوادار مشتاق آرسنال، این ظاهرا یک فرصت هوشمندانه است، اما فرصتی که قبل از هر چیز به شفافیت نیاز دارد. الکس اسکات یک استعداد جدی به نظر می‌رسد و این عبارت که او «نقش بسزایی در کسب سهمیه اروپایی برای گیلاس‌ها در فصل گذشته داشته است»، میزان تأثیرگذاری او را به خوبی نشان می‌دهد. او کیفیت، شدت بازی و نوعی انعطاف‌پذیری نشان داده که معمولاً در خط هافبک آرسنال اهمیت دارد.

بزرگ‌ترین سوال ساده است؛ او کجا به اندازه کافی بازی خواهد کرد؟ اگر او از همین حالا «نگران میزان دقایق بازی خود» است، هواداران بلافاصله این موضوع را درک می‌کنند. ترکیب آرسنال قوی است، انتظارات بسیار بالا است و بازیکنان جوان به یک مسیر روشن نیاز دارند، نه فقط یک قول و وعده. اگر آرتتا و باشگاه بتوانند نقش مناسبی برای او ترسیم کنند، این دقیقاً همان مشخصاتی است که بسیاری از هواداران دوست دارند: جوان، اثبات‌شده در لیگ برتر و همچنان در حال رشد.

در حدود ۴۰ میلیون پوند، این یک تعهد مالی کوچک نیست؛ بنابراین آرسنال باید متقاعد شود که او می‌تواند به سرعت نقش‌آفرینی کند، نه اینکه با او به عنوان یک پروژه حاشیه‌ای و بازیکن نیمکت‌نشین رفتار شود. نکته مثبت این است که به نظر می‌رسد او «انتقال به امارات را ترجیح می‌دهد». اگر شرایط همین‌طور بماند، آرسنال شانس واقعی برای جذب اسکات دارد. برای هواداران، این پرونده‌ای است که باید از نزدیک دنبال شود؛ زیرا اسکات در صورت امضای قرارداد و حضور در امارات، ابزار تبدیل شدن به چیزی بسیار بیشتر از یک گزینه جانشین را دارد.

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