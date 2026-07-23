خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سبقت توپچی‌ها از شیاطین سرخ

آرسنال در یک‌قدمی جذب پدیده ۲۲ ساله لیگ برتر

آرسنال در یک‌قدمی جذب پدیده ۲۲ ساله لیگ برتر
کد خبر : 1817328
لینک کوتاه کپی شد.

باشگاه آرسنال با پیشی گرفتن از منچستریونایتد، به گزینه اصلی و شانس اول جذب الکس اسکات، ستاره ۲۲ ساله و ۴۰ میلیون پوندی لیگ برتر انگلیس تبدیل شده است.

به گزارش ایلنا، آرسنال و منچستریونایتد در صدر صف مشتریان برای جذب الکس اسکات، هافبک بورنموث قرار دارند؛ گفتگوها انجام شده و انتظار می‌رود به زودی تصمیم‌گیری نهایی صورت گیرد. طبق گزارش دیلی میرور، این بازیکن ۲۲ ساله پس از فصل فوق‌العاده در ساحل جنوبی، در مرکز یک نبرد نقل‌وانتقالاتی بزرگ قرار گرفته است.

اسکات به یکی از تحسین‌شده‌ترین هافبک‌های جوان لیگ برتر تبدیل شده و در این گزارش آمده است که او در تابستان امسال مدنظر ۸ باشگاه قرار دارد. نیوکاسل، تاتنهام و اورتون همگی علاقه‌مند به جذب او هستند، اما این آرسنال و منچستریونایتد هستند که گفته می‌شود «در حال حاضر در موقعیت برتر» برای نهایی کردن قراردادی به ارزش ۴۰ میلیون پوند قرار دارند.

یک جزئیات مهم در جدیدترین به‌روزرسانی وجود دارد؛ مشخص شده که «نمایندگان اسکات با هر دو باشگاه گفتگو کرده‌اند»، در حالی که این هافبک «ظرف دو هفته آینده در مورد باشگاه جدید خود تصمیم خواهد گرفت». این موضوع وضعیت را کاملاً در مرحله جدی قرار می‌دهد، حتی اگر بورنموث ترجیح بدهد بازیکنی را حفظ کند که «نقش بسزایی در کسب سهمیه اروپایی برای گیلاس‌ها در فصل گذشته داشته است».

آرسنال در یک‌قدمی جذب پدیده ۲۲ ساله لیگ برتر

زمان تصمیم‌گیری اسکات فرامی‌رسد

از زاویه دید آرسنال، جذابیت این انتقال کاملاً مشخص است. اسکات از نظر فنی قوی و پرانرژی است و با الزامات لیگ برتر نیز تطابق پیدا کرده است. در این گزارش اضافه شده که «گفته می‌شود اسکات انتقال به امارات را ترجیح می‌دهد»، اگرچه از سوی خود بازیکن نیز احتیاط وجود دارد؛ چرا که او «نگران میزان دقایق بازی خود» تحت هدایت میکل آرتتا است.

این نگرانی ممکن است سرنوشت قرارداد را مشخص کند. آرسنال می‌تواند رقابت در بالاترین سطح و جذابیت پیوستن به قهرمان انگلیس را پیشنهاد دهد، در حالی که منچستریونایتد ممکن است تلاش کند مسیر روشن‌تری برای فرصت بازیِ مداوم ارائه کند. در این مقاله همچنین اشاره شده که یونایتد پیش از این یوری تیلمانس و آندری سانتوس را به خدمت گرفته، اما همچنان در بازار فعال است و مایکل کریک «هنوز علاقه‌مند است سومین بازیکن را هم در این پست اضافه کند».

آرسنال در یک‌قدمی جذب پدیده ۲۲ ساله لیگ برتر

دیدگاه هواداران آرسنال

از نگاه یک هوادار مشتاق آرسنال، این ظاهرا یک فرصت هوشمندانه است، اما فرصتی که قبل از هر چیز به شفافیت نیاز دارد. الکس اسکات یک استعداد جدی به نظر می‌رسد و این عبارت که او «نقش بسزایی در کسب سهمیه اروپایی برای گیلاس‌ها در فصل گذشته داشته است»، میزان تأثیرگذاری او را به خوبی نشان می‌دهد. او کیفیت، شدت بازی و نوعی انعطاف‌پذیری نشان داده که معمولاً در خط هافبک آرسنال اهمیت دارد.

بزرگ‌ترین سوال ساده است؛ او کجا به اندازه کافی بازی خواهد کرد؟ اگر او از همین حالا «نگران میزان دقایق بازی خود» است، هواداران بلافاصله این موضوع را درک می‌کنند. ترکیب آرسنال قوی است، انتظارات بسیار بالا است و بازیکنان جوان به یک مسیر روشن نیاز دارند، نه فقط یک قول و وعده. اگر آرتتا و باشگاه بتوانند نقش مناسبی برای او ترسیم کنند، این دقیقاً همان مشخصاتی است که بسیاری از هواداران دوست دارند: جوان، اثبات‌شده در لیگ برتر و همچنان در حال رشد.

آرسنال در یک‌قدمی جذب پدیده ۲۲ ساله لیگ برتر

در حدود ۴۰ میلیون پوند، این یک تعهد مالی کوچک نیست؛ بنابراین آرسنال باید متقاعد شود که او می‌تواند به سرعت نقش‌آفرینی کند، نه اینکه با او به عنوان یک پروژه حاشیه‌ای و بازیکن نیمکت‌نشین رفتار شود. نکته مثبت این است که به نظر می‌رسد او «انتقال به امارات را ترجیح می‌دهد». اگر شرایط همین‌طور بماند، آرسنال شانس واقعی برای جذب اسکات دارد. برای هواداران، این پرونده‌ای است که باید از نزدیک دنبال شود؛ زیرا اسکات در صورت امضای قرارداد و حضور در امارات، ابزار تبدیل شدن به چیزی بسیار بیشتر از یک گزینه جانشین را دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل