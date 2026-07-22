بیانیه رسمی آرسنال؛ سالیبا درگیر مصدومیتی جدی از ناحیه کمر

به گزارش ایلنا، طبق اعلام آرسنال، نتایج معاینات نشان داد که سالیبا از ناحیه کمر دچار آسیب‌دیدگی شده و به همین دلیل برای مدتی طولانی قادر به همراهی توپچی‌ها نخواهد بود. با این حال، پس از بررسی‌های کامل تیم پزشکی، مشخص شد که این مدافع ۲۵ ساله نیازی به انجام عمل جراحی ندارد و روند درمان او به صورت غیرجراحی دنبال خواهد شد.

در بیانیه باشگاه آمده است که سالیبا از این پس یک برنامه توانبخشی تخصصی و تحت نظارت را آغاز خواهد کرد تا با آمادگی کامل به میادین بازگردد. آرسنال همچنین تأکید کرده که تمامی امکانات پزشکی و حمایتی خود را در اختیار این بازیکن قرار خواهد داد تا روند بهبودی او با بهترین شرایط ممکن طی شود.

مصدومیت سالیبا می‌تواند ضربه مهمی به خط دفاعی آرسنال در آغاز فصل جدید وارد کند؛ مدافعی که در جام جهانی نیز با وجود مشکلات جسمانی، یکی از مهره‌های کلیدی تیم ملی فرانسه بود و تا دیدار نیمه‌نهایی برای خروس‌ها به میدان رفت. اکنون میکل آرتتا باید برای هفته‌های ابتدایی فصل، راه‌حلی برای غیبت یکی از مهم‌ترین مدافعان خود پیدا کند.

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