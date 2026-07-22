پرسپولیس به دنبال 3 بازی دوستانه در اردوی ترکیه

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال پرسپولیس اردویی 12 روزه را به‌عنوان مهم‌ترین بخش برنامه‌های آماده‌سازی پیش‌فصل خود در پیش دارند و به این منظور فردا (پنجشنبه - یکم مرداد) با پرواز ساعت 16، ایران را به مقصد ترکیه ترک خواهند کرد.

این اردو در کمپ مرتفع «ارزروم» برگزار می‌شود که پرسپولیس در تابستان سال گذشته تجربه حضور در آن را داشت و امکانات اقامتی، تمرینی و زمین چمن مناسب باعث شد سرخپوشان برای این اردو هم عازم آنجا باشند.

سرخپوشان در مدت این اردو در هتل «پولات» اقامت دارند و طبق برنامه قرار است 12 مرداد به ایران بازگردند.

بنا بر اعلام محسن خلیلی مدیر تیم، باشگاه پرسپولیس در تدارک سه بازی دوستانه در جریان برپایی این اردو است.

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