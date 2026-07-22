رسمی: کاسمیرو به اینترمیامی پیوست

به گزارش ایلنا، باشگاه اینترمیامی اعلام کرد کاسمیرو با قراردادی تا پایان فصل ۲۰۲۷ لیگ MLS به این تیم پیوسته است. در قرارداد این هافبک برزیلی، بندی برای تمدید همکاری تا ژوئن ۲۰۲۹ نیز گنجانده شده است.

کاسمیرو که در ماه ژانویه از تصمیم خود برای جدایی از منچستریونایتد پس از پایان قراردادش خبر داده بود، با اتمام قراردادش در تاریخ ۳۰ ژوئن، به عنوان بازیکن آزاد راهی اینترمیامی شد.

این هافبک ۳۴ ساله پس از امضای قرارداد با باشگاه آمریکایی گفت: «بزرگ‌ترین انگیزه من، مانند هر فوتبالیست دیگری، پیروزی و ادامه پیشرفت است. پروژه‌ای که باشگاه به من ارائه کرد و تلاش همه افرادی که برای حضورم در اینجا زحمت کشیدند، برایم ارزش زیادی دارد.»

او ادامه داد: «از همه بسیار سپاسگزارم و بی‌صبرانه منتظرم کارم را آغاز کنم تا پاسخ این اعتماد را بدهم؛ نه فقط در ۹۰ دقیقه مسابقات، بلکه در تمام جلسات تمرینی. تنها چیزی که می‌توانم بگویم این است که از شما ممنونم و تمام توانم را به کار می‌گیرم تا محبت و اعتمادی را که باشگاه به من داشته، جبران کنم.»

بر اساس اعلام باشگاه، کاسمیرو یکی از سهمیه‌های «بازیکن شاخص» (Designated Player) اینترمیامی را اشغال نخواهد کرد. در حال حاضر لیونل مسی، رودریگو دی‌پل و خرمان برترامه سه بازیکن شاخص این تیم هستند.

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