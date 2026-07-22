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پرسپولیس فردا عازم ترکیه می شود

پرسپولیس فردا عازم ترکیه می شود
کد خبر : 1817192
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تیم فوتبال پرسپولیس برای برپایی اردوی برون مرزی پیش فصل، روز پنج‌شنبه عازم کشور ترکیه خواهد بود.

به گزارش ایلنا و به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، سرخپوشان ایران اردویی ۱۲ روزه را به عنوان مهم‌ترین بخش برنامه‌های آماده‌سازی پیش‌فصل خود در پیش دارند و به این منظور فردا (یکم مرداد) با پرواز ساعت ۱۶ بعدازظهر، ایران را به مقصد ترکیه ترک خواهند کرد.

این اردو در کمپ مرتفع ارزروم برگزار می‌شود که پرسپولیس در تابستان سال گذشته تجربه حضور در آن را داشت و امکانات اقامتی، تمرینی و زمین چمن مناسب باعث شد سرخپوشان برای این اردو هم عازم آنجا باشند.

سرخپوشان در مدت این اردو در هتل پولات اقامت دارند و طبق برنامه قرار است ۱۲ مرداد به ایران بازگردند.

بنا بر اعلام محسن خلیلی، مدیر تیم، باشگاه پرسپولیس در تدارک سه بازی دوستانه در جریان برپایی این اردو است.

 

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