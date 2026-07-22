به گزارش ایلنا، باشگاه آلومینیوم اراک وارد دوره جدیدی از مدیریت شد. هیئت‌مدیره شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) با هدف تقویت ساختار مدیریتی و تداوم حضور این تیم در لیگ برتر فوتبال، اعضای جدید هیئت‌مدیره موسسه فرهنگی ورزشی فرزانگان آلومینیوم اراک را معرفی کرد.

بر اساس اعلام ایرالکو، در نشست هیئت‌مدیره این شرکت که روز ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ برگزار شد، استعفای محمد رجائیان از سمت مدیرعاملی باشگاه مورد موافقت قرار گرفت و محمد محمدی به عنوان سرپرست مدیرعاملی و عضو هیئت‌مدیره آلومینیوم اراک انتخاب شد.

در این جلسه همچنین علی شیدایی و حمیدرضا امیدوار به عنوان اعضای جدید هیئت‌مدیره معرفی شدند و احکام خود را از مدیرعامل شرکت آلومینیوم ایران دریافت کردند. مسئولان ایرالکو ابراز امیدواری کرده‌اند که با حضور تیم مدیریتی جدید، روند توسعه باشگاه با قدرت بیشتری دنبال شده و شرایط برای کسب نتایج بهتر در رقابت‌های لیگ برتر فراهم شود.

مدیران جدید باشگاه در نخستین مواضع خود بر ادامه حمایت از تیم فوتبال آلومینیوم و حفظ جایگاه این باشگاه در فوتبال ایران تأکید کردند. همچنین اعلام شد که فعالیت‌های باشگاه همچنان در شهر اراک ادامه خواهد داشت و حفظ هویت اراکی باشگاه و تقویت جایگاه آن در میان هواداران از اولویت‌های اصلی مدیریت جدید خواهد بود.

بر این اساس، ترکیب جدید هیئت‌مدیره باشگاه آلومینیوم اراک شامل محمد محمدی، علی شیدایی، میثم مجیدی، افشین انصاری و حمیدرضا امیدوار خواهد بود.

باشگاه آلومینیوم اراک نیز پس از تغییرات مدیریتی اخیر، با انتشار پیامی از خدمات محمد رجائیان در دوران مسئولیتش تقدیر و تشکر کرد.

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