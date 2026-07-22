تمدید قرارداد فودن با منچسترسیتی تا سال ۲۰۳۰

به گزارش ایلنا، باشگاه منچسترسیتی به طور رسمی اعلام کرد فیل فودن قرارداد جدیدی به مدت چهار سال امضا کرده است. بر اساس این توافق، هافبک ۲۶ ساله تا پایان فصل ۳۰-۲۰۲۹ در ورزشگاه اتحاد ماندنی خواهد بود و باشگاه همچنین اختیار تمدید قرارداد او برای یک فصل دیگر را نیز در اختیار دارد.

فودن که از ۹ سالگی در آکادمی منچسترسیتی رشد کرده، فصل گذشته نتوانست عملکرد درخشان سال‌های قبل خود را تکرار کند و به همین دلیل از فهرست تیم ملی انگلیس برای جام جهانی ۲۰۲۶ نیز جا ماند. با این حال، مدیران سیتی همچنان به توانایی‌های این بازیکن اعتماد کامل دارند.

برترین بازیکن لیگ برتر انگلیس در فصل ۲۴-۲۰۲۳، در فصل ۲۶-۲۰۲۵ در مجموع ۵۰ مسابقه برای سیتی به میدان رفت که ۳۳ بازی را در ترکیب اصلی آغاز کرد. او در این مدت ۱۰ گل به ثمر رساند، هفت پاس گل داد، روی ۱۷ گل تیمش تأثیر مستقیم داشت و با خلق ۷۶ موقعیت، یکی از مهره‌های تأثیرگذار خط حمله تیم بود.

فودن همچنین در ماه می به ششمین بازیکن تاریخ منچسترسیتی تبدیل شد که توانسته روی بیش از ۱۰۰ گل این تیم در رقابت‌های لیگ برتر انگلیس تأثیر مستقیم بگذارد.

او پس از امضای قرارداد جدید گفت: «تمدید حضورم در منچسترسیتی برای من اهمیت بسیار زیادی دارد. بازی کردن برای این باشگاه همیشه رؤیای من بوده و پوشیدن این پیراهن برایم یک افتخار بزرگ است.»

فودن ادامه داد: «می‌دانم که خوش‌شانس بوده‌ام بخشی از موفق‌ترین دوران تاریخ باشگاه باشم و افتخارات زیادی کسب کنم، اما نگاه ما همیشه به آینده است و می‌خواهیم جام‌های بیشتری به دست بیاوریم.»

این ستاره انگلیسی که نخستین بازی خود برای تیم بزرگسالان سیتی را در سال ۲۰۱۷ و با اعتماد پپ گواردیولا انجام داد، تاکنون در ۳۶۹ مسابقه برای آبی‌های منچستر به میدان رفته و آمار ۱۱۰ گل و ۶۵ پاس گل را به ثبت رسانده است.

فودن همچنین از همکاری دوباره با انزو مارسکا، سرمربی جدید منچسترسیتی، ابراز خوشحالی کرد. مارسکا پیش‌تر به عنوان یکی از دستیاران گواردیولا در کادر فنی سیتی حضور داشت و نقش مهمی در فصل سه‌گانه تاریخی این تیم ایفا کرد.

او در این باره گفت: «بی‌صبرانه منتظر همکاری دوباره با انزو هستم. او در فصل کسب سه‌گانه فوق‌العاده بود و همه بازیکنان برایش احترام زیادی قائل بودند. بازگشت او اتفاق هیجان‌انگیزی است.»

فودن در پایان افزود: «در کنار مربیان و بازیکنان بزرگ این باشگاه پیشرفت زیادی کرده‌ام. حالا که بسیاری از اسطوره‌هایی که هنگام ورودم به تیم حضور داشتند مسیر دیگری را در پیش گرفته‌اند، برای آغاز فصل جدیدی از دوران فوتبالم در این باشگاه بزرگ هیجان‌زده هستم.»

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