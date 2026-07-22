جباری: غیبت در پلیآف تصمیمی شجاعانه بود
سرمربی مس رفسنجان با دفاع از تصمیم باشگاه برای عدم حضور در دیدار پلیآف مقابل صنعت نفت آبادان، این اقدام را واکنشی به یک «بیعدالتی» دانست و ابراز امیدواری کرد رأی دادگاه حکمیت ورزش به سود نماینده رفسنجان صادر شود.
به گزارش ایلنا، دیدار پلیآف تعیین آخرین سهمیه لیگ برتر میان مس رفسنجان و صنعت نفت آبادان قرار بود امروز برگزار شود، اما نماینده رفسنجان در این مسابقه حاضر نشد و بازیکنان این تیم همزمان در زمین شماره دو ورزشگاه آزادی تمرینات خود را دنبال کردند.
باشگاه مس رفسنجان از زمان اعلام مصوبه هیئترئیسه فدراسیون فوتبال درباره برگزاری این دیدار، مخالفت خود را اعلام کرده بود و در نهایت پس از رایزنیهای متعدد در سطح باشگاه و مسئولان استان، تصمیم گرفت از حضور در این مسابقه خودداری کند.
مجتبی جباری، سرمربی مس رفسنجان، در حاشیه تمرین امروز تیمش درباره این تصمیم اظهار کرد: «باشگاه از همان روز نخست نسبت به این مصوبه اعتراض داشت. از زمانی که این تصمیم اعلام شد، مجموعه مس با مشکلات متعددی مواجه شد. برنامههای تمرینی تحت تأثیر قرار گرفت، روند جذب بازیکنان مختل شد و بسیاری از برنامههایی که برای فصل آینده در نظر داشتیم، به تعویق افتاد.»
او ادامه داد: «در حالی که بسیاری از تیمها در این مقطع در حال برگزاری مسابقات تدارکاتی هستند، ما مجبور بودیم تمام برنامهریزی خود را بر اساس دیداری انجام دهیم که برای امروز تعیین شده بود. در نهایت پس از جلسات مختلف میان مدیران باشگاه و مسئولان استان، این جمعبندی حاصل شد که در مسابقه حاضر نشویم. امیدواریم هرچه زودتر نتیجه رسیدگی در دادگاه حکمیت ورزش مشخص شود تا بتوانیم با تمرکز بیشتری برای فصل آینده آماده شویم.»
سرمربی مس رفسنجان در پاسخ به مقایسه شرایط این تیم با چادرملو که با وجود اعتراض در مسابقات سهجانبه شرکت کرده بود، گفت: «از تصمیم باشگاه حمایت میکنم، چون معتقدم با یک بیعدالتی آشکار روبهرو هستیم. چنین تصمیمهایی میتواند به اعتبار فوتبال آسیب بزند و باعث ناامیدی هواداران شود. وقتی بدون در نظر گرفتن سابقه باشگاهها، شرایط بازیکنان و هزینههایی که به تیمها تحمیل میشود تصمیمگیری صورت میگیرد، طبیعی است که واکنشهایی از این دست شکل بگیرد.»
جباری درباره شرایط بازیکنان و ریسکهای ناشی از آمادهسازی ناگهانی برای این مسابقه نیز اظهار داشت: «بازیکنان ما در هفتههای اخیر شرایط دشواری را پشت سر گذاشتند. برخی از آنها بازیکن آزاد هستند و امکان حضور در تیمهای دیگر را داشتند اما به خاطر وضعیت نامشخص باشگاه منتظر ماندند. وقتی بازیکنی پس از یک وقفه طولانی تمرینات فشرده را از سر میگیرد، احتمال مصدومیت افزایش پیدا میکند. در مسابقات اخیر نیز شاهد آسیبدیدگی چند بازیکن بودیم و این موضوع نگرانیهای ما را بیشتر کرد.»
او در ادامه درباره تصمیم افزایش تعداد تیمهای لیگ برتر گفت: «برای ما قابل درک نیست که پس از مشخص شدن سهمیههای صعود از لیگ یک، ناگهان تصمیم به اضافه شدن یک تیم دیگر گرفته شود. اگر چنین تصمیمی مطرح نمیشد، اساساً مطالبهای هم در این زمینه شکل نمیگرفت. تا روزهای پایانی هم نمیدانستیم باید چه برنامهای داشته باشیم. بازیکنان و اعضای کادر فنی با وجود همه ابهامات تلاش کردند تیم را در شرایط مناسبی نگه دارند.»
سرمربی مس با اشاره به تفاوت شرایط آمادگی دو تیم حاضر در پلیآف افزود: «تیمی که چهار ماه از فضای مسابقه دور بوده و تنها چند روز فرصت تمرین داشته، طبیعتاً نمیتواند در شرایطی برابر با تیمی قرار بگیرد که در کوران رقابتها بوده است. به همین دلیل معتقدم تصمیم باشگاه برای عدم حضور در این مسابقه تصمیمی شجاعانه بود. همچنین از نظر حقوقی امیدوار هستیم که رأی نهایی به سود باشگاه صادر شود.»
جباری درباره تأثیر این وضعیت بر روند آمادهسازی مس رفسنجان برای فصل آینده نیز گفت: «تمام برنامه تمرینی ما بر مبنای مسابقه امروز تنظیم شده بود، در حالی که سایر تیمها از مدتها قبل برای شروع فصل جدید برنامهریزی کردهاند. همین موضوع باعث شده در مقایسه با سایر رقبا شرایط دشوارتری داشته باشیم. علاوه بر این، در چنین فضایی امکان مذاکره جدی با بازیکنان جدید نیز وجود نداشت.»
او درباره تأثیر این بلاتکلیفی بر نقلوانتقالات تیم اظهار کرد: «با تعدادی از بازیکنان مذاکرات خوبی انجام شده بود اما نامشخص بودن وضعیت باشگاه باعث شد برخی فرصتها را از دست بدهیم. امیدواریم هرچه زودتر تکلیف نهایی روشن شود تا بتوانیم روند تکمیل تیم را آغاز کنیم.»
جباری در پاسخ به این سؤال که آیا باشگاه پیش از مسابقه تصمیم خود را به فدراسیون و سازمان لیگ اطلاع داده بود یا خیر، گفت: «باشگاه تلاش کرد در زمان مناسب این موضوع را اعلام کند تا هزینههای اضافی به فوتبال تحمیل نشود. به همین دلیل ظهر امروز نامه رسمی به سازمان لیگ ارسال شد و در آن عدم حضور تیم در مسابقه اعلام شد.»
سرمربی مس رفسنجان درباره وضعیت روحی بازیکنان نیز عنوان کرد: «خوشبختانه ارتباط بسیار خوبی میان اعضای تیم وجود دارد و بازیکنان به کادر فنی و باشگاه اعتماد کردهاند. تمرینات را ادامه خواهیم داد، زیرا معتقدیم جایگاه مس رفسنجان در لیگ برتر است. از بازیکنان تشکر میکنم که در این مدت کنار تیم ماندند و با وجود همه ابهامات همکاری لازم را داشتند.»
وی در بخش دیگری از صحبتهایش درباره بدهیهای مالی باشگاه گفت: «در زمینه پرداختها مشکل خاصی وجود ندارد و پس از مشخص شدن وضعیت تیم، مسائل مالی نیز طبق برنامه پیگیری خواهد شد. باشگاه مس رفسنجان همواره تعهدات خود را انجام داده و این بار هم شرایط متفاوت نخواهد بود.»
جباری در واکنش به برخی اظهارنظرها درباره جایگاه مس در جدول و لزوم برگزاری پلیآف اظهار داشت: «هنوز چندین هفته تا پایان لیگ باقی مانده بود و هیچکس نمیتوانست سقوط ما را قطعی بداند. وقتی تصمیم گرفته شد مسابقات با ۱۸ تیم ادامه پیدا کند، این سؤال مطرح میشود که چرا باید یک تیم بهصورت جداگانه وارد پلیآف شود. به نظر میرسد برخی تصمیمات بدون بررسی همه ابعاد و پیامدهای آن اتخاذ شده است.»
او همچنین تأکید کرد حضور احتمالی مس شهربابک در لیگ برتر ارتباطی با موضع باشگاه مس رفسنجان نداشته و تصمیم اتخاذشده صرفاً بر اساس منافع و حقوق باشگاه رفسنجان صورت گرفته است.
سرمربی مس در پایان گفت: «سایر تیمهای لیگ برتر از مدتها قبل برنامه بدنسازی و آمادهسازی خود را آغاز کردهاند اما ما به دلیل شرایط ایجادشده از این فرصت محروم شدیم. اکنون منتظر رأی دادگاه حکمیت ورزش هستیم و امیدواریم هرچه زودتر تکلیف پرونده مشخص شود تا بازیکنان از این بلاتکلیفی خارج شوند و بتوانیم با تمرکز کامل آماده حضور در لیگ برتر شویم.»