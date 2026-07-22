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تفکری: مس رفسنجان به احترام هواداران در پلی‌آف حاضر نمی‌شود

تفکری: مس رفسنجان به احترام هواداران در پلی‌آف حاضر نمی‌شود
کد خبر : 1817174
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مدیرعامل باشگاه مس رفسنجان با انتقاد از تصمیم فدراسیون فوتبال درباره برگزاری دیدار پلی‌آف، اعلام کرد این باشگاه در راستای خواست هواداران و در اعتراض به آنچه تصمیمی غیرقانونی می‌داند، در این مسابقه حاضر نخواهد شد.

به گزارش ایلنا، مدیرعامل باشگاه مس رفسنجان امروز در اردوی تیم در هتل المپیک تهران حضور یافت و با اعضای تیم دیدار و گفت‌وگو کرد.

 در این دیدار، امیرفرشاد تفکری مدیرعامل باشگاه ضمن تشکر از تلاش کادر فنی و بازیکنان تیم در روزهای گذشته با اشاره به تصمیم قطعی باشگاه برای عدم حضور در بازی پلی‌آف گفت: در این مدت بررسی‌های زیادی داشتیم و از هر نظر که تصمیم فدراسیون را نگاه کردیم آن را غیرقانونی و ناعادلانه دیدیم. با یک تیم حقوقی مجرب و حرفه‌ای صحبت کرده و سپس اعتراض رسمی خود به این رای را به دادگاه CAS ارائه کردیم.

او ادامه داد: متاسفانه هیچ عدالتی در تصمیم هیئت رئیسه فدراسیون به چشم نمی‌خورد و آنها خارج از قانون و اخلاق ما را مجبور به برگزاری یک بازی کرده‌اند که هیچ جایی در اساسنامه سازمان لیگ هم ندارد. از طرفی، اتفاقی که بیشتر از هر چیزی ما را برای تن ندادن به این رأی مصمم کرد، خواست قاطع هواداران عزیز باشگاه و مردم شهر رفسنجان بود که به اشکال مختلف به ما گفتند نباید بازی کنید و به این تصمیم غیرقانونی تن دهید.

تفکری: مس رفسنجان به احترام هواداران در پلی‌آف حاضر نمی‌شود

تفکری گفت: از آنجایی که هواداران مهمترین سرمایه باشگاه هستند و ما در هر موضوعی خواسته آنها را در نظر می‌گیریم، تصمیم گرفتیم مقابل این بی‌قانونی بایستیم و به همین دلیل در بازی امروز شرکت نمی‌کنیم. همچنین نظر مسئولان شرکت ملی مس و مدیران و روسای شهرستان رفسنجان نیز بر بازی نکردن بود.

مدیرعامل باشگاه گفت: از مسیر قانونی پیش‌ رفته‌ایم و بسیار امیدواریم که بتوانیم در دادگاه عالی ورزش به نتیجه برسیم چرا که خود دوستان هم می‌دانند که تصمیم‌شان هیچ مبنای علمی و قانونی نداشته و طبق اساسنامه مسابقات نمی‌شود تعداد تیم‌های صعود کننده به لیگ برتر را در میانه‌های فصل تغییر داد و این کار نیاز به مصوبه پیش از شروع فصل دارد. بخاطر خواست مردم عزیز رفسنجان تا انتها پیگیر حق باشگاه خواهیم بود و منتظر رای دادگاه CAS می‌مانیم.

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