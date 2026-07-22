طمع دیزربی در بازار نقلوانتقالات
خرید ۲۳۷ میلیون پوندی هم سرمربی تاتنهام را راضی نکرد
روبرتو دیزربی با تأکید بر اینکه ریختوپاش میلیون پوندی تاتنهام در بازار تابستانی هنوز به پایان نرسیده است، از برنامههای جدی خود برای جذب بازیکنان جدید و ساختن تیمی مدعی خبر داد.
به گزارش ایلنا، تاتنهام تا همینجا حدود ۲۳۷ میلیون پوند هزینه کرده است؛ چرا که این باشگاه در تلاش است از دو فصل کابوسوار متوالی و رتبههای هفدهمی در لیگ برتر—جایی که فصل گذشته تنها در روز پایانی از سقوط جان سالم به در برد—فاصله بگیرد.
ساندرو تونالی در قراردادی رکوردشکن برای باشگاه که میتواند تا ۱۰۰ میلیون پوند افزایش یابد از نیوکاسل به تاتنهام پیوست؛ خریدی که پس از هایجک ۸۵ میلیون پوندی ماتئوس فرناندز از وستهامِ سقوطکرده و انتقال ۵۲ میلیون پوندی یان پل فن هکه از برایتون انجام شد.
مارتین دوبراوکا، اندی روبرتسون و مارکوس سنسی نیز به عنوان بازیکن آزاد قرارداد امضا کردهاند، اگرچه خروجیهایی نیز وجود داشته است؛ ویل لنگشیر پس از لوکا ووشکوویچ به دومین بازیکن جوان و آیندهداری تبدیل شد که باشگاه را ترک میکند و در قراردادی که ارزش آن به ۲۰ میلیون پوند میرسد، راهی میدلزبورو شد.
دیزربی معتقد است همه در این باشگاه به «پروژه» تحت هدایت این مربی ایتالیایی—که پس از جدایی ایگور تودور برای مسابقات پایانی فصل هدایت تیم را بر عهده گرفت—ایمان کامل دارند.
او در گفتگو با اسپرزپلی گفت: «احساس بسیار خوبی دارم چون داریم به خوبی کار میکنیم. فکر میکنم در حال ساختن یک تیم بسیار خوب با برخی بازیکنان جدید و بسیار مهم هستیم و پروژه را در بخش دیگری از تاریخ باشگاه آغاز میکنیم.»
او ادامه داد: «من قبل از پیوستن به باشگاه در ماه آوریل، زمان زیادی را صرف درک و شناخت شرایط تاتنهام کردم و از ایدههای مالکان باشگاه و برنامه تیم پیش از بازی با اورتون کاملاً آگاه بودم.»
این سرمربی افزود: «اکنون ما درون این پروژه هستیم و از ایده ساختن یک تیم بسیار قوی به وجد آمدهایم. حالا باید کار را به پایان برسانیم؛ چرا که بازار نقلوانتقالات ما، چه در بخش ورودی و چه خروجی، هنوز تمام نشده است. اما در حال حاضر بسیار خوشحال، بسیار افتخارکننده و بسیار مثبت هستم.»
وی در ادامه تصریح کرد: «هدف ساختن یک روحیه و شخصیت تازه است؛ ساختن تیمی جدید که بدون شک از کیفیت لازم برخوردار باشد، اما روح، اشتیاق و تمام ارزشهای مورد نظر ما را هم در خود داشته باشد.»
دزربی تاکید کرد: «فوتبالِ امروز فقط داخل زمین یا بازی با توپ نیست؛ بلکه پیش از آن در زندگی شخصی جریان دارد. این به تعداد ساعاتی مربوط میشود که در طول روز به انجام درست کارت فکر میکنی و بازیکنان باید از بودن در این تیم خوشحال و مفتخر باشند.»
تلاش تاتنهام برای بازگشت به جمع مدعیان لیگ برتر
اسپرز قرار است اولین دیدار پیشفصل خود را چهارشنبهشب در زمین تمرینی انفیلد برابر امکی دانز برگزار کند.
دزربی امیدوار است این بازی اولین گام در مسیر حرکت دوباره تاتنهام به سمت جلو باشد.
سرمربی سابق برایتون و مارسی در پایان گفت: «من فکر میکنم تاتنهام شایسته رقابت در بالای جدول لیگ برتر است. من خیلی خوب میدانم که لیگ برتر بسیار سخت است، اما اگر انگیزه خوبی در میان بازیکنان و سازماندهی مناسبی در داخل و خارج از زمین داشته باشید، فکر میکنم خوب کار خواهید کرد و در نهایت به هدف خود خواهید رسید.»